Video/ Verona Roma (1-3): gol e highlights, colpo giallorosso al Bentegodi

Nel video Verona Roma, tutti i gol e le emozioni della bella partita al Bentegodi. La Roma resta agganciata al treno Champions League, riprendendosi il quarto posto a 2 punti dalla Lazio terza, soffrendo ma vincendo contro un Verona coraggioso. Si gioca sotto una pioggia battente ma il match ci mette poco ad accendersi: al 17′ Pellegrini innesca Kluivert, l’olandese scappa via sulla sinistra, entra in area e Silvestri si vede scappare tra le gambe il pallone scivoloso. Il Verona però risponde subito: grande percussione di Zaccagni sulla sinistra, cross sul secondo palo perfetto per Faraoni che sigla il pareggio. Due gol annullati al Verona: netto fuorigioco sul tiro di Di Carmine che batte Pau Lopez al 25′, poi al 37′ sarebbe doppietta per Faraoni, ma sul cross di Lazovic viene segnalato che il pallone aveva superato la linea dell’out. La lunga review al VAR stabilisce che non è così, ma individua un fuorigioco che annulla comunque la rete. La Roma si ritrova e al 44′ guadagna un rigore per una trattenuta di Gunter du Dzeko su passaggio in profondità di Under. Perotti è implacabile dagli 11 metri e consente alla Roma di chiudere il primo tempo in vantaggio 1-2.

VIDEO VERONA ROMA: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa ci sono meno occasioni da gol, i giallorossi contengono ma evidenziano un pizzico di stanchezza. Silvestri nega il tris a Pellegrini ma le incursioni di Zaccagni e Amrabat tengono col fiato sospeso la difesa romanista. Al 39′ fallo di mano di Smalling su conclusione del neo entrato Pazzini, Guida indica il dischetto ma precedentemente l’azione era viziata da fuorigioco. Il Verona tenta il tutto per tutto ma al 92′ la Roma trova il contropiede giusto con Perotti che appoggia un pallone a Mkhitaryan impossibile da sbagliare, con l’armeno che sigla l’1-3 finale.

