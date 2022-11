Video/ Verona Roma (1-3) gol ed highlights: Mourinho chiama Volpato ed è +3!

VIDEO VERONA ROMA (1-3): MOURINHO LA VINCE NEL FINALE

Video Verona Roma che presenta un primo tempo super con due squadre che non lasciano nulla al caso. Primi minuti di gioco che evidenziano un Zaniolo in netta forma con lo scontro ripetuto con Ceccherini vinto più volte dal gioiellino della Roma, riuscendo anche a farlo ammonire. Tammy Abraham becca il palo, il primo della partita, dopo aver saltato Montipò sull’assist telecomandato di Karsdorp. A sbloccarla sono gli scaligeri con la rete di Dawidowicz che devia la conclusione di Faraoni verso la porta. Sempre Dawidowicz protagonista perché poco dopo si becca il rosso diretto per l’intervento killer su Zaniolo. Risponde la Roma nel finale del primo tempo con l’errore di Tameze che costa il gol di Zaniolo ma non prima che Abraham colpisca il suo secondo palo della giornata.

Secondo tempo della sfida che si apre con tanti cambi sia per la Roma che per il Verona. Roma che inizia il secondo tempo della sfida così come l’aveva concluso nel primo tempo ovvero attaccando. Zaniolo è sempre il più attivo e roboante della partita con diversi dribbling contro la difesa avversaria che però poi lo costringono al cambio. Inizia la sfida del Gallo Andrea Belotti e Roma super offensiva conil tandem offensivo di assoluto peso. Giallo Hien e Roma che attacca e va vicinissima al gol con Matic che colpisce di testa sul traversone dal fondo di Pellegrini e giallorossi che flirtano con il gol fino al minuto 88 quando Volpato che non sbaglia ed impatta con precisione chirurgica e fa 1-2. Colpisce il giovanissimo giocatore giallorosso, pescato dalla panchina da Josè Mourinho, che regala la vittoria alla Roma, ma non prima di aver collezionato anche un super assist per il gol finale di El Shaarawy.

VIDEO VERONA ROMA: IL TABELLINO

Marcatori: 26′ Davidowicz, 45’+1 Zaniolo, 88′ Volpato, 92′ El Shaarawy

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Davidowicz, Gunter, Ceccherini (46′ Hein); Faraoni, Veloso (68′ Magnani), Tameze, Depaoli; Hongla (86′ Sulemana), Kallon (46′ Lasagna); Henry (78′ Djuric). A disposizione: Chiesa, Perilli, Berardi, Terracciano, Cabal, Praszelik. Allenatore: Bocchetti.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini (65′ Matic), Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante (46′ El Shaarawy), Camara (84′ Shomurodov), Zalewski (57′ Volpato); Pellegrini Zaniolo (57′ Belotti); Abraham. A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Tripi, Vina, Celik, Bove. Allenatore: Mourinho

Ammoniti: 20′ Ceccherini, 23′ Cristante, 71′ Hongla, 81′ Hien

Espulsi: 33′ Davidowicz

