Video/ Verona Roma 2-1 gol e highlights: Duda e Ngonge piegano i giallorossi (26 agosto 2023)

Un ottimo Verona piega la Roma al Bentegodi grazia a Duda e Ngonge, i giallorossi accorciano con Aouar. Male Rui Patricio e Dybala con quest’ultimo che esce per infortunio. I giallorossi sperano nel colpo Lukaku nell’ultima settimana di mercato. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Cross con il contagiri di Dybala, Hien salva quasi sulla linea. Duda! La sblocca il Verona dopo appena tre minuti di gara! Contropiede del Verona, calcia Terracciano e respinge corto Rui Patricio, Duda tocca in rete. Pellegrini in mezzo, Cristante ci va di testa e coglie la traversa! Dybala cade dopo il contatto in area con Djuric, giallo per simulazione. Pellegrini in area si libera di Hien e Magnani, il tiro sfiora il palo di pochissimo. Roma che sta alzando i giri del motore, il Verona si affida al contropiede. Folorunsho per Doig che calcia in area ma non centra la porta. Dybala scambia e calcia, Montipò respinge. Kristensen per Zalewski, chiude tutto Magnani. Roma che continua ad attaccare ma fatica nel creare azioni pericolose. Ricordiamo che il Verona ha trovato il vantaggio con Duda. Dybala in area per Pellegrini che di testa trova il braccio di Hongla, rigore per la Roma. Il VAR toglie il rigore per un fuorigioco ad inizio azione. Cristante calcia dalla distanza ma non trova la porta. Ngonge! Raddoppia il Verona! Duda recupera la sfera e serve Ngonge, ingresso in area e tiro che non lascia spazio a Rui Patricio. Termina la prima frazione di gara.

SECONDO TEMPO

Nei giallorossi entra Aouar per Paredes. Pellegrini in mezzo, ci prova El Shaarawy in area ma calcia alto. Su angolo ci va Mancini, respinge Montipò, arriva poi Smalling con Duda che devia in angolo. Aouar! La riapre la Roma! Pellegrini calcia dalla distanza, Belotti anticipa Montipò in maniera casuale con la sfera che arriva ad Aouar che mette in rete. Roma che ora attacca a testa bassa, Spinazzola per Pellegrini che con il sinistro non trova la porta. Roma che attacca a testa bassa a caccia del pari, il Verona si difende a denti stretti. Fioccano i gialli in area, Aouar, Dawidowicz e Pellegrini. Belotti per Aouar che viene chiuso in angolo. Roma che non riesce a costruire azioni pericolose, dieci minuti al termine. Fallo tattico di Hien su Belotti, c’è il giallo. Dopo aver rivisto l’azione al VAR c’è il rosso per Hien che ha fermato una chiara azione da rete. Pellegrini ci prova su punizione ma trova la traversa! Cristante in mezzo, Aouar di testa non trova la porta. Termina il match.

IL TABELLINO

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Terracciano (dal 63′ Faraoni), Hongla, Duda (dal 71′ Bonazzoli), Doig; Folorunsho (dall’89’ Saponara); Ngonge (dal 63′ Serdar), Djuric (dall’89’ Mboula)

A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Joselito, Patanè, Cabal, Coppola, Cisse

Allenatore: Marco Baroni

Roma (3-1-4-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente (dal 46′ El Shaarawy); Cristante; Kristensen (dal 46′ Spinazzola), Paredes (dal 46′ Aouar), Pellegrini, Zalewski (dal 51′ Karsdorp); Dybala (dal 68′ Solbakken), Belotti

A disposizione: Boer, Svilar, N’Dicka, Solbakken, Celik, Bove, Pagano, Pisilli

Allenatore: Bruno Conti

Arbitro: Daniele Doveri (Sez. AIA di Roma 1)

Assistenti: Marco Bresmes (Sez. AIA di Bergamo), Dario Garzelli (Sez. AIA di Livorno)

NOTE. Ammoniti: 13′ Dybala, 62′ Aouar, 64′ Dawidowicz, 68′ Pellegrini, 71′ Baroni. Espulso: 82′ Hien.

