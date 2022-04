Video/ Verona Sampdoria (1-1) gol e highlights: l’ex Caprari risponde a Caputo

VIDEO VERONA SAMPDORIA 1-1

La Sampdoria conquista un punto prezioso sul campo del Verona grazie a Caputo che prima sbaglia e poi realizza sulla ribattuta un calcio di rigore. Nella seconda frazione ristabilisce la parità Caprari per un risultato sostanzialmente giusto. Con questo risultato il Verona tocca quota 49 punti in classifica che testimoniano l’ottima stagione della compagine scaligera. La Sampdoria invece è a quota 30 e dovrà ancora combattere a denti stretti per evitare la retrocessione. Vedremo domani se le dirette avversarie riusciranno ad accorciare sui liguri. Ricordiamo che il Genoa giocherà contro il Cagliari mentre la Salernitana ospiterà la Fiorentina. Il Venezia invece ha perso in casa contro l’Atalanta. Andiamo ora a ripercorrere le fasi salienti del match, di cui poi apprezzeremo gli highlights nel video Verona Sampdoria 1-1. Ilic per Lazovic, sfera troppo lunga che arriva ad Audero. Servizio per Simeone che non ci arriva, Audero esce fuori dalla sua area e spazza. Lazovic trova Faraoni sull’altra fascia, il tiro di prima non trova la porta. Bel cross di Tameze, Audero esce bene e blocca. Ancora Lazovic protagonista, cross con Barak che colpisce di testa, Thorsby la mette in angolo.

La Sampdoria prova ora ad alzare il baricentro, ci provano Sabiri e Candreva senza successo. Palla sulla fascia per Faraoni che crossa ma non trova compagni di squadra, blocca facilmente Audero. Sono trascorsi venti minuti di gara, regna l’equilibrio in campo. Tameze calcia da fuori area, la sfera non centra la porta. Arriva la prima ammonizione del match ai danni di Rincon dopo il gioco pericoloso su Casale. Caputo prova a scambiare con Sabiri ma il triangolo non ha successo. Ancora Lazovic protagonista, salta il diretto avversario Ferrari che lo stende, punizione per il Verona. Calcio di rigore a favore della Sampdoria! Thorsby serve Caputo che viene steso da Gunter, giallo e rigore per la Sampdoria. Sulla sfera si presenta Caputo trova prima la parata di Montipò e sulla respinta non sbaglia! La sblocca la Sampdoria nel finale di prima frazione! Ci prova ancora la Sampdoria con Candreva, il cross viene messo in angolo. Termina la prima frazione di gioco tra Verona e Sampdoria, decide al momento Caputo.

SECONDO TEMPO

Nel Verona entra Sutalo per Gunter. Caprari prova il cross, Audero para senza problemi. Ci prova Tameze dalla distanza, la sfera termina fuori. Vieira commette fallo su Faraoni e si prende il giallo. Ilic prova a servire Lazovic, sfera troppo lunga. Caprari la mette in mezzo e pesca Sutalo che di testa non inquadra la porta. Thorsby per Caputo, chiude bene la difesa del Verona. Caprari innesca Faraoni che crossa ma non trova nessuno pronto alla deviazione. Nel Verona entra Depaoli ed esce Faraoni. C’è anche Lasagna per Barak. Sampdoria che, in caso di vittoria, conquisterebbe tre punti pesantissimi in ottica salvezza. Ilic la mette in mezzo da punizione, blocca senza problemi Audero. Lasagna per Caprari, chiude bene Colley.

Caprari in mezzo da angolo, sponda di Casale per Simeone che viene chiuso all’ultimo istante. Quindici minuti alla fine, decide sempre la rete di Caputo. Caprari! La riprende il Verona! Depaoli pesca il compagno di squadra che calcia e vede la sua conclusione respinta da Yoshida, sulla ribattuta il centravanti riprende la sfera, supera Audero, e deposita la sfera in rete. Bereszynski ferma con un fallo un Caprari carico dopo il gol, giallo e punizione per il Verona. Calcia Caprari la punizione, trova la barriera che la mette in angolo. Meno di dieci minuti alla fine, provano a vincerla le due compagini. La Sampdoria prova a difendere un punto prezioso. Quattro i minuti di recupero. Termina il match tra Verona e Sampdoria, Caprari risponde a Caputo.

VIDEO VERONA SAMPDORIA: IL TABELLINO

HELLAS VERONA – SAMPDORIA 1-1

Reti: 44′ Caputo, 33′ st Caprari

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter (1′ st Sutalo), Casale; Faraoni (da 16′ st Depaoli), Tameze, Ilic (da 47′ st Bessa), Lazovic; Barak (da 16′ st Lasagna), Caprari (da 47′ st Veloso); Simeone

A disposizione: Chiesa, Boseggia, Cancellieri, Frabotta, Retsos, Hongla, Praszelik

Allenatore: Igor Tudor

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari (29′ st Yoshida), Colley, Augello (29′ st Murru); Candreva, Rincon (da 19′ st Ekdal), Thorsby; Vieira (da 19′ st Sensi); Sabiri, Caputo (da 41′ st Quagliarella)

A disposizione: Ravaglia, Falcone, Supriaha, Askildsen, Magnani, Damsgaard, Trimboli

Allenatore: Marco Giampaolo

Arbitro: Giovanni Ayroldi (Sez. AIA di Molfetta)

Assistenti: Di Vuolo (Sez. AIA di Castellammare di Stabia), Moro (Sez. AIA di Schio)

NOTE. Ammoniti: Rincon, Günter, Vieira, Bereszynski, Tudor.

