Video/ Verona Sampdoria (1-2) gol e highlights: colpaccio di Ranieri (Serie A)

Il video Verona Sampdoria 1-2 racconta il colpaccio dei blucerchiati di Claudio Ranieri allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona contro la più quotata Hellas, che subisce una brusca battuta d’arresto nella dodicesima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Per la Sampdoria tra l’altro sono stati due gol di eccellente fattura: un gran tiro di Ekdal al 41′ del primo tempo e un contropiede magistrale di Verre al 9′ della ripresa, irresistibile per tutti gli avversari che hanno vanamente provato a contrastarlo. Al Verona non è bastato il rigore di Zaccagni al 25′ del secondo tempo, servito solo ad accorciare le distanze: l’Hellas però non è andata oltre, anzi nei minuti di recupero c’è stata pure l’espulsione di Barak, reo di un brutto fallo ai danni di La Gumina. Per la Sampdoria tre punti d’oro per tenere lontana la zona calda, per il Verona una battuta d’arresto su cui riflettere.

VIDEO VERONA SAMPDORIA: LE DICHIARAZIONI

Al termine di Verona Sampdoria, in primo piano ci sono naturalmente le dichiarazioni di Claudio Ranieri, comprensibilmente molto soddisfatto per la bella vittoria dei suoi ragazzi sul difficile campo del Bentegodi. Ecco dunque le parole di Ranieri ai microfoni degli inviati di Sky Sport: “La sento come una vittoria della squadra, di quelli che hanno lottato l’anno scorso salvandosi con sacrificio. In campo si sbaglia, ma ci si aiuta. È la vittoria del gruppo, li conosco benissimo. Sapevamo di venire su un campo difficile, volevamo fortemente fare punti. Erano troppe partite che giocavamo bene, stavamo vicino al pareggio e invece niente. Questi punti ci servivano troppo”. Infine da parte del mister una spiegazione anche sul caso Antonio Candreva, che è stato escluso dai convocati: “Sono cose nostre. Gli ho dato una pausa di riflessione, ora vediamo. Lui so che è vicinissimo alla squadra, ci mancherebbe”.

