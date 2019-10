Video/ Verona Sampdoria (2-0): highlights e gol, doriani sempre più giù (Serie A)

Il video di Verona Sampdoria ci racconta dell’ennesima sconfitta blucerchiata: al Bentegodi, per la settima giornata del campionato di Serie A 2019-2020, finisce 2-0 ed è la seconda vittoria dell’Hellas in un torneo che sta procedendo molto bene, mentre la squadra di Eusebio Di Francesco (probabilmente arrivato al capolinea della sua avventura) perde la sesta gara su sette e resta ultima in classifica, staccata anche dalla Spal che batte il Parma. A decidere la gara è sostanzialmente l’educatissimo piede sinistro di Miguel Veloso: il portoghese disegna due calci piazzati dai quali scaturiscono i gol che mandano il Verona a +3 sulla zona retrocessione. Nel primo tempo la traiettoria del regista gialloblu viene impattata da Marash Kumbulla che realizza così la prima rete in Serie A della sua carriera; nel finale invece è la deviazione di Nicola Murru a ingannare Audero: la Sampdoria cade anche in Veneto, non riesce a sbloccarsi offensivamente (appena 4 le reti realizzate) e continua a incassare, siamo a 16 gol subiti per una squadra che a questo punto rischia davvero tanto.

VIDEO VERONA SAMPDORIA: LE STATISTICHE

Studiando le statistiche di Verona Sampdoria, possiamo notare come il successo dell’Hellas sia tutto sommato meritato: la squadra di Ivan Juric ha avuto il 53% del possesso palla ed effettuato 6 tiri, 4 di questi sono terminati nello specchio e dunque i padroni di casa hanno avuto una certa precisione nei loro tentativi. Certo la Sampdoria ha tirato di più (9 volte) e ha anche avuto una migliore circolazione del pallone (70% di passaggi completati contro il 68% del Verona) ma naturalmente le partite non si calcolano soltanto sui freddi numeri e gli scaligeri, come detto, si sono mostrati più incisivi nelle loro opportunità, riuscendole a sfruttarle al meglio. Le due squadre hanno battuto 14 angoli ciascuno; sostanzialmente pari le palle recuperate, entrambe hanno preferito attaccare dalla destra ma il Verona ha saputo variare molto il suo gioco (24 incursioni anche dalla corsia mancina), la Sampdoria invece raramente ha sfondato a sinistra e dunque anche da questo punto di vista è risultata essere poco “originale” e non in grado di cambiare il suo piano di gioco.