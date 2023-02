Video/ Verona Sampdoria Primavera (1-5) gol ed highlights: liguri devastanti!

VIDEO VERONA SAMPDORIA: CAPOLAVORO BLUCERCHIATO

Dominio assoluto della Sampdoria sul campo dell’Hellas Verona. La formazione blucerchiata porta a casa i tre punti grazie ad una prestazione perfetta sin dal primo minuto. Non è un caso se l’undici di Tufano passa in vantaggio al 3′ con Montevago che libera un destro imparabile per Boseggia. Passano pochi minuti e l’Hellas Verona potrebbe pareggiare ma il colpo di testa vincente di Matyjewicz viene vanificato per fuorigioco. Alla mezz’ora arriva il raddoppio della formazione ospite: Ebengue stende Montevago in area di rigore, l’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli undici metri Aquino non sbaglia. Prima dell’intervallo c’è spazio anche per la terza marcatura della Sampdoria: Malagrida si gira e dal limite dell’area scarica una conclusione violentissima alle spalle di Boseggia. Il secondo tempo inizia come il primo, ovvero con la rete ospite: il centrocampista Uberti con un pregevole tiro dal limite dell’area di rigore supera nuovamente il portiere del Verona.

Diretta/ Verona Sampdoria Primavera (risultato finale 1-5): manita ligure!

Al 59′ , invece, sussulto dell’Hellas Verona che segna la rete della bandiera con il suo numero 9. Caia, infatti, sfrutta un’incertezza difensiva dei blucerchiati e batte Tantalocchi per il parziale di 1-4. La Sampdoria gestisce senza troppi problemi e corre un solo rischio a pochi minuti dal termine: Caia, infatti, prova a mettere a segno la sua personale doppietta ma Tantalocchi si fa trovare pronto. Nel recupero, infine, la Sampdoria sigla il quinto gol: prima Leonardi spreca un clamoroso contropiede, poi lo stesso attaccante gonfia la rete per il definitivo 1-5. Punizione molto severa per la formazione di mister Sammarco, ferma a quota 21 punti in classifica. Vola a 24 in classifica, invece, la squadra blucerchiata allenata da Tufano.

Probabili formazioni Sampdoria Inter/ Diretta tv: gioca Brozovic? (Serie A)

VIDEO VERONA SAMPDORIA: IL TABELLINO

Verona: Boseggia; Ebengue (77′ Nwanege), Matyjewicz, El Wafi; Cissé, D’Agostino (60′ Verzini), Schirone, Rihai (46′ Patanè), Bernardi (77′ Balde); Patricio (60′ Cazzadori), Caia. A disposizione: Marchetti, Toniolo, Signorini, De Franceschi, Zorom, Nitri, Furini. Allenatore: Sammarco

Sampdoria: Tantalocchi; Villa (90’+2′ Peretti), Aquino, Miettinen; Porcu, Uberti, Cecchini (90’+2 Straccio), Di Mario; Malagrida (84′ Savio); Montevago (46′ Leonardi), Ivanovic (84′ Chilafi). A disposizione: Zorzi, Gentile, Pellizzaro, Pozzato, Ntanda, Tozaj. Allenatore: Tufano

Diretta/ Monza Sampdoria (risultato finale 2-2): Pessina su rigore!

Marcatori: 3′ Montevago, 32′ rig. Aquino, 45’+1′ Malagrida, 47′ Uberti, 59′ Caia, 90’+2′ Leonardi.

Ammoniti: Uberti, Ebengue, Patanè, Matyjewicz, Cecchini.