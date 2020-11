Video/ Verona Sassuolo (0-2) gol e highlights: De Zerbi vola sempre più in alto

Il Sassuolo vince in casa del Verona per due a zero grazie alle reti siglate da Boga e Berardi. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Ci prova subito Raspadori, la sua conclusione viene respinta dalla difesa avversaria. Gran tiro di Ilic da fuori area che finisce sul palo, si salva Consigli. Barak prova a servire Di Carmine, pallone troppo lungo. Berardi la mette in mezzo ma trova Consigli pronta ad agguantare la sfera. Di Carmine ci prova di testa sulla sfera servita da Dimarco, l’attaccante non inquadra lo specchio, sfuma l’occasione. Boga prova a fare tutto da solo ma conclude alle stelle. Ancora Boga alla conclusione, ma non trova lo spazio giusto. Azione personale di Raspadori chiuso da Ceccherini. Bella conclusione di Kalinic ma l’attaccante del Verona trova Rogerio che chiude. Cross di Dimarco che si trasforma in pratica in un tiro, la palla sbatte sulla parte alta della traversa. Ottimo intervento di Consigli sul tiro di Dawidowicz imbeccato da Zaccagni. Boga! La sblocca il Sassuolo. Berardi serve il compagno di squadra che la piazza all’incrocio dei pali. La prima frazione termina con il Sassuolo avanti sul Verona grazie a Boga.

VIDEO VERONA SASSUOLO: IL SECONDO TEMPO

Locatelli da fuori area, la sfera termina fuori. Di Carmine ci prova da fuori area ma non trova la porta. Risponde il Sassuolo con Berardi, la conclusione trova attento Silvestri. Zaccagni appoggia per Tameze, la sfera non inquadra lo specchio. Gialli per Maxime Lopez e Locatelli che commettono due falli tattici. Ci prova Colley ma la difesa del Sassuolo respinge la minaccia. Chiriches, in proiezione offensiva, calcia da fuori area ma non inquadra la porta. Berardi! La chiude il Sassuolo. Grande azione personale con la conclusione che non lascia scampo a Silvestri. Miguel Veloso prova a riaprirla su punizione ma colpisce l’incrocio dei pali. Dimarco per Salcedo, Consigli si distende sulla sinistra e respinge salvando il Sassuolo. Ci prova anche Traorè, bravo Silvestri a bloccare la sfera. Udogie di testa trova la traversa dopo il tiro di Zaccagni. Termina il match con il Sassuolo che continua a stupire e a fare punti. Il Verona, complice anche molte assenze, non è riuscito a fermare i neroverdi.

VIDEO VERONA SASSUOLO: IL TABELLINO

MARCATORI: 42′ Boga (S), 76′ Berardi (S)

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Silvestri, Ceccherini (dal 68′ Udogie), Magnani, Di Carmine (dal 78′ Salcedo Mora), Dawidowicz, Tameze, Ilic (dal 68′ Veloso), Dimarco, Barak, Zaccagni, Kalinic (dal 38′ Colley).

Allenatore: Ivan Juric

A disposizione: Berardi, Pandur, Cetin, Terracciano, Cancellieri, Amione, Danzi, Bertini

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Rogerio, Toljan (dal 64′ Ayhan), Chiriches, Ferrari, Locatelli, Lopez (dal 80′ Obiang), Djuricic (dal 73′ Traorè), Berardi, Boga (dal 79′ Marlon), Raspadori (dal 73′ Muldur).

Allenatore: Roberto De Zerbi

A disposizione: Turati, Magnanelli, Peluso, Oddei, Bourabia, Kyriakopulos, Schiappacasse

Ammoniti: Dimarco (V), Lopez, Locatelli (S), Juric (V, dalla panchina), Marlon (S)

Espulsi: nessuno