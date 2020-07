Video/ Verona Spal (3-0): highlights e gol. Doppietta di Di Carmine! (Serie A)

Ammiriamo la doppietta di Samuel Di Carmine nel video con i gol e gli highlights di Verona Spal 3-0: al Bentegodi gli scaligeri tornano a vincere dopo la batosta di domenica scorsa contro la Lazio, tre punti facilissimi per l’Hellas che continuano a sperare nell’ottavo posto in classifica per evitare i primi turni preliminari di Coppa Italia. I ferraresi non vedono l’ora che questo campionato finisca per dimenticarselo al più presto e concentrarsi subito sulla prossima stagione e prepararla nel migliore dei modi per tornare in Serie A. All’ex-attaccante del Perugia sono sufficienti una decina di minuti per indirizzare la gara e mettere la partita in ghiaccio: ospiti troppo arrendevoli che lasciano fare quello che vogliono ai padroni di casa i quali non si sforzano nemmeno più di tanto, anche per colpa del caldo asfissiante che ha contribuito ad abbassare ulteriormente i ritmi con il passare dei minuti. Prima dell’intervallo Di Carmine manca l’appuntamento con la tripletta e non riesce quindi a portarsi il pallone a casa. A inizio ripresa ci pensa Faraoni a mettere il sigillo con il tris, successivamente Letica è bravo a limitare i danni in mezzo ai pali impedendo a Borini, Pessina ed Eysseric di fare il poker, con Zaccagni che invece manda mestamente sul fondo un bel pallone che gli aveva servito Pazzini, al passo d’addio. Dopo 5 stagioni, 131 partite e 50 gol, l’attaccante – che il prossimo 2 agosto compirà 36 anni – ha deciso di lanciarsi in una nuova avventura e non possiamo che augurargli un grosso in bocca al lupo per il futuro. Gli estensi restano pure a bocca asciutta con Murgia e D’Alessandro incapaci di violare la porta di Radunovic, che esce così indenne dal campo dopo la cinquina rimediata pochi giorni fa dai biancocelesti.

IL TABELLINO

VERONA-SPAL 3-0 (2-0)

VERONA (3-4-2-1): Radunovic; Faraoni, Gunter, Veloso; Lazovic, Amrabat (89’ Badu), Pessina, Dimarco; Borini (84’ Zaccagni), Eysseric (89’ Salcedo); Di Carmine (75’ Pazzini). All. Ivan Juric.

SPAL (3-5-2): Letica; Tomovic, Salamon, Bonifazi; Fares (46’ Iskra), Valoti (46’ D’Alessandro), Valdifiori (46’ Murgia), Dabo, Strefezza (84’ Horvath); Petagna, Tunjov (75’ Di Francesco). All. Luigi Di Biagio.

ARBITRO: Simone Sozza (sez. di Seregno).

AMMONITI: Eysseric (V), Dabo (S).

RECUPERO: 2’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 7’ e 11’ Di Carmine (V), 47’ Faraoni (V)

VIDEO VERONA SPAL, HIGHLIGHTS E GOL





