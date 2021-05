Video/ Verona Spezia (1-1): highlights e gol. Punto prezioso per Italiano

È solo pareggio col risultato di 1-1 tra Verona e Spezia ieri al Bentegodi nella sfida della 34^ giornata di Serie A. La squadra di Juric sperava di interrompere finalmente la lunga striscia di risultati negativi messi alle spalle e ritrovare i tre punti, ma al triplice fischio finale si deve accontentare di un punticino solo, che pure nulla cambia nelle prospettive di fine stagione dei veneti. È però pareggio ben utile per lo Spezia di Italiano, che ora con 34 punti e controllando il calendario, ha tutte le carte in mano per mettere in cassaforte la permanenza nel primo campionato nazionale. Venendo però ora alle azioni salienti della sfida della 34^ giornata di Serie A occorsa solo per pomeriggio va detto che al via sono proprio i gialloblu a partire forte: tempo pochi secondi è già è prima occasione da gol del match con Lasagna. L’ex Udinese appena solo 4 minuti dal fischio d’inizio troverà anche il gol, ma la rete sarà poi annullata per fuorigioco. Dopo i primi spauracchi, lo Spezia reagisce e tempo pochi minuti ecco che è situazione di perfetto equilibrio in campo, che dura pure praticamente fino all’intervallo: nel mezzo pure il colpo di testa di Salcedo, che Provedel para senza problemi. Nella ripresa è di nuovo il Verona a partire con maggior entusiasmo e già al 46’ gli uomini di Juric trovano il gol del vantaggio per 1-0 con Salcedo, ferale con un colpo di testa ben indirizzato. Immediata la reazione dello Spezia con Verde, ma l’intenzione dell’ex Aek non è sufficiente. Sono dunque presto alti ritmi in campo, con Faraoni e Ricci che animano i primi minuti del secondo tempo: arrivano poi i primi cambi, ma la partita rimane attenta e veloce, ben godibile. Nel finale poi i liguri alzano la pressione, scoprendo però alle partenze degli avversari: ne approfitta subito Bessa che per un nulla spreca l’occasione del bis. All86’ è però gol del pareggio dello Spezia con Saponara con assist di Agudelo, entrambi entrati dalla panchina solo tre minuti prima: la rete ligure sarà poi l’ultima emozione del match visto che l’Hellas non ha più le forze per cercare il vantaggio. Al triplice fischio finale è pareggio per 1-1 tra Verona e Spezia.

IL TABELLINO

HELLAS VERONA-SPEZIA 1-1

Marcatori: 1′ st Salcedo (1-0), 41′ st Saponara (1-1)

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani (dal 32′ st Günter), Dimarco; Faraoni, Sturaro (dal 1′ st Tamèze), Baràk, Lazovic; Salcedo (dal 20′ st Ilić), Zaccagni (dal 15′ st Bessa); Lasagna (dal 15′ st Kalinić) A disposizione: Berardi, Pandur, Lovato, Favilli, Çetin, Rüegg, Colley All.: Ivan Jurić

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez, Ricci (dal 38′ st Acampora), Maggiore (dal 21′ st Sena); Verde (dal 21′ st Agudelo), Nzola, Gyasi (dal 38′ st Saponara) A disposizione: Zoet, Galabinov, Terzi, Bastoni, Ferrer, Pobega, Erlic, Piccoli All.: Vincenzo Italiano

Arbitro: Manuel Volpi (Sez. AIA Arezzo) Assistenti: Valerio Colarossi (Sez. AIA Roma 2), Gamal Mokhtar (Sez. AIA Lecco)

NOTE. Ammoniti: Nzola, Zaccagni, Dawidowicz, Sturaro, Chabot, Ilić, Faraoni

VIDEO VERONA SPEZIA, HIGHLIGHTS E GOL

