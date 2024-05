Video/ Verona Torino (1-2) gol e highlights: Savva e Pellegri beffano gli scaligeri (Serie A, 12 maggio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VERONA TORINO (1-2): LA PARTITA

Finisce con un inatteso ribaltone il match tra Hellas Verona e Torino: allo stadio “Marcantonio Bentegodi” è 1-2 a favore degli uomini di Ivan Juric, bravi a conquistare con tenacia (e con i cambi indovinati) i tre punti dopo una gara non esaltante per almeno 70 minuti. In un match che per gli scaligeri di Marco Baroni poteva valere la salvezza anticipata, mentre per i granata di Ivan Juric il continuare a coltivare il sogno europeo, si decide tutto nella ripresa e nell’arco di un quarto d’ora. E grazie ai cambi: il neo entrato Swiderski sfruttava al 67′ un errore di Tameze e batteva Milinkovic-Savic, poi le sostituzioni di Juric (il baby Savva e Pellegri) ribaltavano la gara in quattro minuti, reggendo poi nel concitato finale tra chance per i gialloblù e anche un ‘rosso’.

La gara tra veneti e piemontesi per 45′ non era stata indimenticabile: poche, vere chance e sugli scudi Lazovic, con Noslin e Serdar da una parte, e Sanabria dall’altra, a provarci: la musica cambiava nella ripresa con l’Hellas più determinato (pericoloso Noslin al 47′) e poi, dopo la girandola di cambi, bravo a passare con Swiderski. Ma Baroni & co. non avevano fatto i conti con Lazaro, anche lui subentrato e autore di due assist per il 18enne Savva e Pellegri: nel finale un’occasione per Swiderski e la rete annullata a Henry (espulso a fine gara) per un 2-2 che non arrivava. Così il Verona resta fermo a quota 34 e rinvia la festa per una salvezza che avrebbe del clamoroso; vince e spera ancora nella Conference League il Toro, a 50 punti a metà classifica.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VERONA TORINO (1-2): IL TABELLINO

VERONA: Montipò;,Magnani (dal 17′ st Dani Silva), Dawidowicz, Coppola, Centonze, Duda, Serdar (da 41′ st Henry), Cabal (dal 35′ st Vinagre), Noslin, Lazovic (dal 17′ st Suslov), Bonazzoli (dal 17′ st Swiderski). A disposizione: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Mitrovic, Lima, Tchatchoua, Corradi. Allenatore: Marco Baroni.

TORINO: Milinkovic Savic, Vojvoda (dal 10′ st Linetty), Lovato, Masina (dal 31′ st Dellavalle), Bellanova (dal 25′ st Savva), Tameze, Ricci, Ilic, Rodriguez (dal 10′ st Lazaro), Sanabria, Zapata (dal 10′ st Pellegri). A disposizione: Gemello, Passador, Buongiorno, Sazonov, Kabic, Okereke, Silva, Ciammaglichella. Allenatore: Ivan Juric.

Ammoniti: Noslin (V), Magnani (V), Suslov (V), Pellegri (T), Linetty (T).

Espulso: Henry (V) a fine gara.

Reti: 22′ st Swiderski (V), 32′ st Savva (T), 36′ st Pellegri (T).

