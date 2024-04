Video/ Verona Udinese (1-0) gol e highlights: segna Coppola all’ultimo minuto! (Serie A, 20 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI VERONA UDINESE: LA SINTESI

Presso lo Stadio Marcantonio Bentegodi l’Hellas Verona ottiene un importante successo per 1 a 0 ai danni dell’Udinese come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli Scaligeri partono bene mostrando subito di avere l’obiettivo di prendere in mano le redini del match così da concedere poco o nulla ai friulani che tuttavia provano comunque a reagire fallendo una buona opportunità intorno al 26′ con Lucca, disinnescato in maniera provvidenziale dall’estremo difensore dei veronesi Montipò. Gli uomini di mister Baroni sprecano, a causa dell’intervento repentino di Ezhibue, al 43′ con Noslin che centra anche un palo al 45′ con un colpo di testa impreciso.

Diretta/ Verona Udinese (risultato finale 1-0): gol di Coppola in extremis! (Serie A, 20 aprile 2024)

Nel secondo tempo è sempre il solito Noslin a non insaccare sul suggerimento di Folorunsho del 48′ sebbene i giocatori del tecnico Cioffi non siano da meno, sprecando con Lucca al 49′, Ehizibue al 51′ e pure con Bijol al 52′, oltre a vedersi annullare un gol al capitano Pereyra per una posizione di fuorigioco ravvisata dall’assistente di linea. Nella parte finale della contesa i Mastini tornano a farsi sotto con Cabal al 70′ e nuovamente con Ezhibue al 73′ e Bijol al 74′ prima che Folorunsho colga la traversa all’88’ su lancio di Duda. Proprio lo stesso Duda serve infine invece l’assist da calcio d’angolo per il colpo di testa vincente siglato da Coppola al 90’+’3, ovvero durante l’ultimo minuto che il direttore di gara aveva concesso.

Diretta/ Atalanta Verona (risultato finale 2-2): frena la Dea! (15 aprile 2024)

Per quanto concerne l’aspetto disciplinare, l’arbitro Marco Guida di Torre Annunziata ha estratto il cartellino giallo in quattro casi, due per parte, ammonendo rispettivamente Serdar e Cabal da un lato, Walace e Samardzic dall’altro. La vittoria interna permette al Verona di staccare i diretti rivali di questa trentatreesima giornata dell’Udinese, rimasti appunto fermi a 28 punti, raggiungendo quota 31 nella classifica della Serie A 2023/2024, un passo questo molto importante in chiave salvezza.

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI VERONA UDINESE













© RIPRODUZIONE RISERVATA