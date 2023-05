Video/ Verona Udinese (3-1) gol e highlights: rimonta di classe

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VERONA UDINESE PRIMAVERA: DERBY AI VENETI!

Verona Udinese Primavera con le due squadre che non le mandano a dire e mettono in mostra tutto il loro potenziale d’attacco nei primi venti minuti di questo match. Grande prova di Bernardi che oltre a segnare la prima rete dell’incontro con un ottimo cross proveniente dalla destra, il giovane talento italiano con un controllo da campione riesce a smarcarsi e a battere il portiere. L’Udinese però non indietreggia e trova subito il pari dopo circa cinque minuti grazie alla rete di Russo. Il talento friulano riesce a smarcare un difensore del Verona per poi trovare un goal all’angolo opposto del portiere che bacia il palo interno prima di segnare.

Verona Udinese Primavera termina con la rimonta da parte degli scaligeri che riescono a trovare la seconda rete grazie ad un pallone al bacio dato da Ruggeri dentro l’area di rigore. Il cross arriva facile facile per El Waifi che mette a segno un goal che porta in vantaggio la squadra di casa. L’Udinese non riesce a stare dietro al ritmo dei padroni di casa che infatti hanno rischiato di subire anche la terza rete nel giro di cinque minuti se non fosse stato per il salvataggio del portiere in extremis. Fino a qui infatti è proprio Di Bartolo il migliore in campo per la squadra bianconera.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VERONA UDINESE PRIMAVERA, IL SECONDO TEMPO

Ricomincia Verona Udinese, gara sempre più a favore della formazione casalinga che trova addirittura il terzo goal. L’ottima prova di Bragantini viene suggellata con l’ennesimo assist della gara, questa volta ne ha beneficiato Bernardi che porta il risultato sul 3-1. I friulani non riescono neanche ad uscire dalla propria area di rigore, troppi errori in fase di impostazione dal basso da parte dei difensori. Il Verona però non abbassa i ritmi, probabilmente vuole lavorare sulla differenza reti che potrebbe essere fondamentale nelle prossime partite. Il numero tre dell’Udinese è la priva vivente della frustrazione che prova la squadra in questo momento, infatti dopo un dribbling riuscito, il giovane terzino prova un tiro difficile dai trenta metri.

Termina Verona Udinese Primavera, gara che ha dimostrato come i friulani per questa prima esperienza nella massima serie giovanile abbiano fatto fatica nonostante, come in questo match, abbiano dimostrato che quando vogliono possono offrire un bel gioco. La squadra è interessante e nel prossimo futuro, quando i ragazzi avranno accumulato minuti sulle gambe, l’Udinese potrà ambire tranquillamente al ruolo che ha adesso il Verona. La gara degli scaligeri è stata perfetta, a parte il goal subito in apertura, ma l’ottima rimonta e soprattutto la gestione negli ultimi quindici minuti è stata fondamentale per portare a casa tre punti comunque importanti. Migliore del match Bragantini, ottimo sia in fase di rifinitura che in copertura, un giocatore completo.

VIDEO GOL VERONA UDINESE PRIMAVERA, IL TABELLINO

RETI: 9′ Russo, 11′ Bernardi, 31′ El Wafi, 57′ Cazzadori

VERONA: Boseggia, El Wafi, Calabrese, Schirone (dal 66′ Florio), Caia (dal 66′ Dentale), Bernardi (dall’87’ De Battisti), Riahi, Matyjewicz, Gomez, Cazzadori (dall’82’ Patané), Bragantini (dall’87’ Zorom). A disposizione: Ravasio, Toniolo, De Battisti, Ebengué, Zorom, Dalla Riva, Furini, Dias Patricio, Diao, Nwanege. Allenatore: Paolo Sammarco

UDINESE: Di Bartolo, Guessand, Cocetta, Centis (dall’85’ Panagiotakopoulos), Castagnaviz, Ulineia (dal 76′ Nijon), Iob (dall’86’ Scaramelli), Russo, Zunec (dal 68′ Bassi), Abdalla, Lozza (dal 76′ De Crescenzo). A disposizione: Mosca, Pafundi, Di Lazzaro, Bozza, Nwachukwu, Nuredini. Allenatore: Jani Sturm. Foto Nicola Guerra

