Video/ Verona Venezia (3-1) gol e highlights: l’Hellas domina il derby (Serie A)

Allo Stadio Marcantonio Bentegodi l’Hellas Verona supera il Venezia per 3 a 1, potremo ammirare tutte le emozioni del derby veneto di Serie A nel video Verona Venezia 3-1. Nel primo tempo la strada sembra mettersi subito in salita per i padroni di casa allenati da mister Tudor, costretti a sostituire prematuramente Retsos con Ceccherini già al 5′ a causa di un infortunio. Poco prima Faraoni aveva svirgolato malamente sprecando una discreta opportunità in apertura al 3′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Zanetti cominciano a farsi sentire dal 14′ con il tiro di Haps bloccato da Montipò e la conclusione di Okereke del 17′ viene invece intercettata sulla linea da Lazovic. I gialloblu replicano mancando il bersaglio al 22′ con Simeone e, sul fronte opposto, Ceccaroni ci riprova al 26′ prima che nessuno approfitti poi del tiro respinto di Faraoni al 28′. Nel finale del primo tempo gli arancioneroverdi non approfittano di un’opportunità al 41′ con Caldara ed i gialloblu si rivelano altrettanto imprecisi al 42′ con Simeone e nel recuepro al 45’+3′ con Ilic.

Nel secondo tempo gli scaligeri riescono a passare in vantaggio al 54′ grazie alla rete messa a segno da Simeone, autore di una bella azione in solitaria. Nell’ultima parte dell’incontro ci pensa lo stesso Simeone a completare la doppietta personale al 63′, con l’aiuto di Faraoni, e sigla addirittura la tripletta definitiva all’88’ su assist di Lasagna dopo che Okereke aveva riaperto il match su suggerimento di Johnsen all’88’. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventisettesimo turno di campionato permettono all’Hellas Verona di salire a quota 40 nella classifica della Serie A mentre il Venezia non si muove, rimanendo fermo a 22 punti.

VIDEO VERONA VENEZIA: STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro Verona Venezia, emerge come l’Hellas abbia ampiamente meritato di ottenere questo successo a cominciare per esempio dal possesso palla finale favorevole con il 57%, dato questo supportato pure da un maggior numero di passaggi completati: 344 contro 221. I gialloblu hanno inoltre saputo distinguersi in fase offensiva per numero di conclusioni totali, ben 19 a 9 delle quali 11 a 4 indirizzate nello specchio della porta, senza nemmeno dimenticare il 132 a 121 negli attacchi, dei quali 60 a 34 quelli pericolosi. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Verona è stata la squadra più scorretta a causa del 13 a 10 nel computo dei falli e l’arbitro Juan Luca Sacchi, proveniente dalla sezione di Macerata, ha estratto il cartellino giallo una sola volta ammonendo Caldara tra gli ospiti.

TABELLINO

Hellas Verona-Venezia 3 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 54′, 63′, 88′ Simeone(H); 81′ Okereke(V).

Assist: 63′ Faraoni(H); 81′ Johnsen(V); 88′ Lasagna(H).

HELLAS VERONA (3-4-2-1) – Montipò; Sutalo, Coppola, Retsos(5′ Ceccherini); Faraoni, Tamèze, Ilic, Lazovic(87′ Depaoli); Barak(62′ Lasagna), Caprari(87′ Bessa); G. Simeone. Allenatore: Igor Tudor.

VENEZIA (4-3-3) – S. Romero; Ampadu, Ceccaroni, Caldara, Haps(67′ Johnsen); Busio(79′ Tessman), Crnigoj(67′ Vacca), Cuisance; Aramu(67′ Nani), T. Henry(72′ Nsame), Okereke. Allenatore: Paolo Zanetti.

Arbitro: Juan Luca Sacchi (sezione di Macerata).

Ammoniti: 56′ Caldara(V).

