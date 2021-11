Video/ Vibonese Monterosi (0-0): highlights. Nessun gol al Razza!

VIDEO VIBONESE-MONTEROSI TUSCIA (0-0): LA SINTESI,

Allo Stadio Luigi Razza le formazioni di Vibonese e Monterosi Tuscia non si fanno del male annullandosi a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0. Nel primo tempo i padroni di casa guidati da mister D’Agostino a prendere in mano il controllo delle operazioni affacciandosi pericolosamente in zona offensiva all’8′ con Risaliti ed all’11’ con Tumbarello, senza però inquadrare lo specchio della porta avversaria. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoblu insistono con Sorrentino, incappando nella parata provvidenziale di Alia al 12′. Nel finale del primo tempo il direttore della Vibonese Condò viene allontanato con un cartellino rosso al 36′ ed i biancorossi non impensieriscono Marson con il tiro di Piroli al 42′.

Nel secondo tempo i tori ricominciano la sfida con lo spirito giusto per provare a combinare qualcosa di buono tanto da farsi sentire al 53′ con Franchini ed al 57′ con Polidori. Nell’ultima parte dell’incontro i tusci si disperano all’89’ quando Caon si lascia ipnotizzare da Marson. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Sajmir Kumara, proveniente dalla sezione di Verona, oltre ad aver espulso il direttore dei calabresi Condò con un rosso diretto, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Mahrous e Golfo da un lato, Tonetto e Tartaglia dall’altro. Il punto conquistato in questo quindicesimo turno di campionato permette rispettivamente alla Vibonese di salire a quota 10 ed al Monterosi Tuscia di portarsi a 15 punti nella classifica del girone C della Serie C.

IL TABELLINO

Vibonese-Monterosi Tuscia 0 a 0

VIBONESE (4-2-3-1) – Marson; Mahrous, Risalti, Grillo, Basso; Tumbarello, Ciotti; Vergara, Cattaneo, Sorrentino, Golfo. A disp.: Mengoni, Alvaro, Polidori, Gelonese, La Ragione, Ngom, Bellini, Senesi, Persano, Mauceri, Cicagna, Fomov. All.: G. D’Agostino.

MONTEROSI TUSCIA (3-5-2) – Alia; Tartaglia, Piroli, Rocchi; Verde, Franchini, Buglio, Di Paolantonio, Tonetto; Polidori, Parlati. A disp.: Marcianò, Basile, Buono, Borri, Pilori, Polito, Cancelleri, Sdaigui, Nasini, Del Vescovo. All.: L. Menichini.

Arbitro: Sajmir Kumara (sezione di Verona).

Ammoniti: 34′ Mahrous(V); 35′ Golfo(V); 52′ Tonetto(M); 86′ Tartaglia(M).

Espulsi: 36′ Condò(V).

