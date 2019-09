Video/ Vibonese-Rende (3-0): gol e highlights, notte fonda per i rennitani (Serie C)

Ecco il video con i gol e gli highlights di Vibonese-Rende 3-0, partita valevole per la 4^ giornata di Serie C girone C. Al Razza di Vibo Valentia i padroni di casa impiegano un quarto d’ora a sbloccare la contesa con il gol di Bubas che salta Ampollini (intervenuto a vuoto) e trafigge Borsellini: palla che sbatte sul palo e poi termina in rete. Gli ipponici, galvanizzati dal vantaggio, continuano ad attaccare e già che ci sono provano a mettere un’ipoteca sui tre punti, riuscendoci poco prima della mezz’ora con il gioiello di Petermann che dalla lunga distanza riesce a infilare la sfera sotto l’incrocio dei pali. Gli ospiti accusano il colpo e non accennano alcuna reazione, si gioca in una sola metà campo anche nel secondo tempo e con pieno merito la formazione di Modica va a segno per la terza volta con Bubas che realizza così la sua doppietta personale e chiude un match che di fatto non si è mai aperto. Fatta eccezione per il tentativo di Loviso su calcio di punizione che costringe Greco a spiccare il volo per mantenere la propria imbattibilità, il Rende non ha prodotto davvero nulla in termini di azioni offensive. Un atteggiamento che non è piaciuto per niente alla dirigenza del club calabrese che dopo il triplice fischio dell’arbitro Marco Ricci si è confrontata con il mister Andreoli al quale è stata concessa una fiducia a tempo. Se nella prossima gara contro il Teramo non arriverà un risultato positivo, molto probabilmente ci sarà un avvicendamento in panchina, sarebbero già stati allertati Maurizi e Orlandi che sperano in un ulteriore passo falso del Rende (che dopo le prime 4 giornate è ancora fermo a 0 punti) per fare le scarpe al collega.

VIDEO VIBONESE-RENDE 3-0, LE DICHIARAZIONI

Nonostante il netto successo ai danni del Rende nel derby calabrese, il tecnico della Vibonese, Giacomo Modica, non si ritiene pienamente soddisfatto della prestazione dei suoi: “Ai ragazzi chiedo sempre il massimo impegno e la massima concentrazione dal primo al novantesimo, a prescindere dal risultato. Dopo il terzo gol ho visto un rilassamento generale in campo e questo non mi sta bene, personalmente ho assistito a parecchie rimonte da 3-0 a 3-3. Ovviamente la vittoria e i tre punti mi rendono felice, ma in futuro voglio vedere la stessa grinta anche in fase di gestione, non solo quando siamo chiamati ad attaccare e a fare la partita. Bene così, la squadra ha ancora margini di crescita e di miglioramento, sono fiducioso per le prossime gare”. Nessun tesserato della squadra calabrese ha voluto commentare la quarta sconfitta in quattro partite, il Rende si è comprensibilmente chiuso nel silenzio stampa.

