Video/ Vibonese Rieti (5-1): highlights e gol, manita dei rossoblu (Serie C)

Nel video di Vibonese Rieti 5-1 parliamo della straripante vittoria della squadra calabrese, nella partita valida per la 14^ giornata del campionato di Serie C 2019-2020. Successo importante e netto quello dei padroni di casa, che nel girone C continuano la loro ideale corsa verso un posto nei playoff impedendo invece ai laziali di proseguire la striscia positiva (erano arrivati 10 punti nelle ultime quattro partite). La Vibonese cala il pokerissimo contro il Rieti, decidono Bubas la doppietta di Emmaussi, Bernardotto e Prezioso, per la compagine di casa ha siglato Granata. Ad inizio ripresa interessante incursione in area con cross in mezzo di Berardi, non ci arriva per un soffio Bubas e Zanchi mette in angolo. Belek prova l’azione personale ma si allunga la sfera. Zanchi serve De Paoli che scatta leggermente in ritardo e perde l’attimo decisivo. Staffilata di Prezioso da fuori area, la palla sbatte contro il palo. Berardi salta Zanchi e la mette in mezzo per Bubas che batte Adamo, vantaggio meritato per i padroni di casa.

VIDEO VIBONESE RIETI: DOMINIO CALABRESE

Marcheggiani serve Esposito con una palla imprecisa, sprecata una buona occasione. Lungo cross di Esposito per De Paoli ma la palla è fuori misura. Ancora una grande azione di Berardi, questa volta Bubas non ci arriva e fallisce il raddoppio. La prima frazione termina con i padroni di casa avanti. Nella ripresa la Vibonese dilaga. Altobello da lontano, Addario è ben posizionato e blocca. Aquilanti scivola sul pallone e lascia via libera a Bernadotto che serve ad Emmausso un pallone da spingere solo in rete. Un minuto dopo Granata la riapre di testa, gara divertente. Doppietta personale di Emmausso con la Vibonese che si porta sul tre ad uno. Grandissimo gol con la sfera che termina direttamente all’incrocio dei pali. Ciotti recupera palla e serve Bernardotto che cala il poker, il Rieti sparisce dal campo. Nel finale Prezioso trova il tempo per mettere il suo timbro.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI VIBONESE RIETI, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA