Video/ Vibonese Ternana (2-3): highlights e gol. Decide tutto Vantaggiato (Serie C)

VIDEO VIBONESE-TERNANA (2-3): LA SINTESI

Allo Stadio Luigi Razza la Ternana supera in trasferta la Vibonese per 3 a 2. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa guidati da mister Galfano cercano subito di partire forte ma sono invece gli ospiti allenati dal tecnico Lucarelli a rendersi effettivamente pericolosi per primi con Proietti al 4′, forzando Marson alla parata sebbene il suo compagno Raicevic spari poi largo sulla ribattuta. I rossoblu rispondono quindi con Ciotti al 5′, quando la sua conclusione finisce contro l’esterno della rete, e tutte e due le compagini sembrano in grado di mantenere dei ritmi piuttosto sostenuti in questo avvio. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoverdi provano ad attaccare con Partipilo al 17′, mancando lo specchio della porta. I calabresi replicano dunque al 31′ con Plescia ed in particolare al 34′ con il solito Ciotti finchè gli umbri tornano alla carica forzando Marson prima alla parata in calcio d’angolo al 37′ e poi trovando il gol del vantaggio per merito della rete messa a segno dallo stesso Mammarella, bravissimo a conquistare il corner ed a superare il portiere avversario mal posizionato tra i pali direttamente dall’angolo. La Vibonese appare un po’ scossa dalla giocata fatale e si rivede solo con Plescia nel finale, quando il suo tiro è stato bloccato da Boben in difesa.

IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, iniziato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori, sono i Leoni a partire meglio affacciandosi in attaccon con il solito Plescia al 53′, trovando in ogni caso il pressing di Kontek che ha portato ad una traiettoria errata. Le Fere faticano a gestire la situazione favorevole acquisita nel corso della frazione di gioco precedente ed i padroni di casa ne approfittano per siglare il gol del pareggio per merito dell’ottimo Plescia, bravo ad insaccare il pallone alle spalle del portiere avversario nonostante le due ribattute sulle conclusioni di Rasi e Laaribi. Nell’ultima parte dell’incontro, i rossoblu si illudono di completare la rimonta con il gol di Redolfi del 77′, visto che, complici anche le grandi parate di Marson, ci pensa Vantaggiato a chiudere i conti in maniera definitiva con una doppietta personale tra l’82’ ed il 90’+2′, evitando il peggio per i rossoverdi. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Claudio Panatella, proveniente dalla sezione di Gallarate, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Berardi da un lato, Raicevic, Proietti dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo tredicesimo turno di campionato permettono alla Ternana di portarsi a quota 33 nella classifica del girone C della Serie C mentre la Vibonese resta ferma con i suoi 13 punti.

IL TABELLINO

Vibonese-Ternana 2 a 3 (p.t. 0-1)

Reti: 38′ Mammarella(T); 59′ Plescia(V); 77′ Redolfi(V); 82′, 90’+2′ Vantaggiato(T).

VIBONESE (3-5-2) – Marson; Rasi, Redolfi, Sciacca; Ciotti, Laaribi, Ambro, Statella, Mahrous; Berardi, Plescia. A disp.: Mengoni, Spina, Prezzabile, La Ragione, Falla, Leone, Di Santo, Parigi, Bachini, Montagno Grillo, Vitiello, Mancino. Allenatore: Angelo Galfano.

TERNANA (4-2-3-1) – Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Mammarella; Proietti, Palumbo; Partipilo, Torromino, Furlan; Raicevic. A disp.: Vitali, Frascatore, Ndir, Russo, Suagher, Paghera, Proietti, Salzano, Vantaggiato, Onesti, Peralta. Allenatore: Cristiano Lucarelli.

Arbitro: Claudio Panatella (sezione di Gallarate).

Ammoniti: 24′ Berardi(V); 46′ Raicevic(T); 65′ Proietti(T); 90’+3′ Ndir Mame(T).

