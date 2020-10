Video/ Vibonese Viterbese (2-2) highlights e gol: 4 reti e tante emozioni (Serie C)

Spettacolo tra Vibonese e Viterbese che si dividono la posta in palio dopo uno spettacolare due a due. Le reti sono state siglate da Rossi, Statella, Tounkara e Plescia. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Rossi! La compagine ospite la sblocca dopo appena due minuti di gioco! Tounkara trova il compagno di squadra che di testa non sbaglia. Rossi imbecca per Tounkara, il centravanti non riesce a servire alcun compagno per la conclusione in porta. Mbende si esibisce in una sforbiciata spettacolare ma non trova il gol. Cross di Sciacca, Bezzicheri si rifugia in corner. Laaribi ci prova su punizione ma la barriera respinge. Tounkara in fuga solitaria, cross che termina tra le braccia del portiere avversario. Statella! Arriva il pareggio per i padroni di casa! Sciacca serve per il compagno di squadra che di destro non lascia scampo al portiere avversario. Match che si accende nel finale, mancano pochi minuti alla fine della prima frazione. Viterbese che attacca, un cross in area non trova nessuno all’appuntamento con il gol. Tumbarello e De Falco vengono redarguiti con il cartellino giallo. Tounkara! La Viterbese ritrova il vantaggio all’ultimo minuto della prima frazione di gioco! Bel diagonale del centravanti che non lascia scampo al portiere avversario.

VIDEO VIBONESE VITERBESE: IL SECONDO TEMPO

La Vibonese attacca a testa bassa alla ricerca del pari. Rossi la mette in mezzo, blocca Mengoni. Tumbarello dal limite dell’area non inquadra lo specchio. Ci prova Ciotti, ottima risposta di Daga. Plescia! Arriva il pareggio della Vibonese! La prima conclusione di Berardi viene ribattuta, arriva Plescia che con il sinistro trova il gol del pari. Ciotti serve La Ragione che non inquadra lo specchio. Termina il match sul due a due, a fine gara viene espulso Statella per una spinta su Zanon. Un pareggio sostanzialmente giusto quello tra Vibonese e Viterbese per quello che si è visto sul rettangolo verde. Le due compagini hanno lottato su ogni pallone credendoci fino all’ultimo minuto.

