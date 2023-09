Video/ Vicenza Albinoleffe (0-0) highlights: la partita delle difese (Serie C girone A 1^ giornata)

VIDEO VICENZA ALBINOLEFFE (0-0): PAREGGIO A RETI BIANCHE

Vicenza Albinoleffe, due squadre che affrontano la gara in egual modo ossia cercando di subire un goal meno degli avversari. Questo sta portando ad una gara molto equilibrata, dove la maggior parte delle azioni si svolge a centrocampo, ma manca molto la parte realizzativa. Un solo squillo fin’ora ed è quello di Ferrari, punta centrale della squadra di casa. L’attaccante dell’Albinoleffe, in forte ballottaggio prima del match si è reso protagonista di un’azione in solitaria dove dopo aver ricevuto il pallone, si smarca e poi conclude debole tra le braccia del portiere. Potremmo definirlo per la potenza un passaggio un po’ turbolento.

Termina il primo tempo di Vicenza Albinoleffe, gara molto chiusa in cui le difese sono molto attente e questo farà sicuramente felici gli allenatori ma rende il tifo sugli spalti un po’ sbadigliante, probabilmente il secondo tempo si giocherà sulla falsariga di quello appena concluso, ma non è da escludere che arrivi il goal, magari proprio da Longo, l’uomo dell’Albinoleffe che fino a questo si è reso più pericoloso. Senza contare gli inserimenti del mediano Doumbia, un nome che ricorderà ai più nostalgici l’attaccante di Garcia alla Roma, ma che in questo caso non c’entra nulla. Stesso nome ruoli diversi ma il piede è educato in egual misura, infatti il centrocampista spesso si propone in avanti tentando la conclusione.

VIDEO VICENZA ALBINOLEFFE, IL SECONDO TEMPO

Ricomincia il secondo tempo di Vicenza Albinoleffe, gara che sta vedendo sempre di più salire in cattedra l’esterno a tutta fascia Gusu, poiché il Vicenza sfrutta molto le vie centrali, le fasce rimangono libere e questo permette alla squadra ospite di affondare e mettere cross in mezzo. Anche se fino a questo momento i traversoni sono stati un po’ blandi. Forse bisogna ancora scaricare un po’ di lavoro fatto nel precampionato, forse alcuni effettivi di entrambe le squadre non sono ancora a pieno regime, ma è innegabile che fino a questo momento questa è la partita delle difese e anche dei portieri.

Termina Vicenza Albinoleffe, gara che è rimasta chiusa fino alla fine e che si spegne senza grossi acuti, una gara studiata bene da entrambi i tecnici e che infatti ha prodotto somma zero. Poiché solo con un errore o con una prodezza si possono sbloccare certe partite, dopotutto la classe è molto rara in queste categorie. Squillo di Ronaldo, mezzala del Vicenza che verso lo scadere del match ci prova e tira da fuori ma il pallone vola alto e non impensierisce il portiere tra i pali, una gara che potrebbe essere da spartiacque per la stagione delle due, dopotutto è importante saper difendere, ma anche attaccare.

VICENZA ALBINOLEFFE, IL TABELLINO

VICENZA: Confente A. (Portiere), Ierardi M., Golemic V., Laezza G., De Col F., Ronaldo (dal 38′ st Jimenez Castillo K.), Cavion M., Proia F. (dal 11′ st Greco J.), Costa F. (dal 28′ st Rossi F.), Rolfini A. (dal 12′ st Pellegrini J.), Ferrari F. (dal 27′ st Della Morte M.). A disposizione: De Maio S., Lattanzio A., Massolo S. (Portiere), Sandon T., Scarsella F., Siviero L. (Portiere), Talarico R., Tronchin S., Valietti F.

ALBINOLEFFE: Marietta C. (Portiere), Borghini D., Marchetti S., Gatti R., Gusu M., Doumbia I., Giorno F. (dal 37′ st Brentan M.), Piccoli M. (dal 17′ st Genevier G.), Saltarelli M. (dal 45’+1 st Munari D.), Longo S. (dal 18′ st Carletti C.), Zoma M. A. (dal 37′ st Arrighini A.). A disposizione: Agostinelli M., Angeloni M., Barcella K., Milesi L., Muzio C., Pratelli L. (Portiere), Taramelli M. (Portiere), Zanini M.

AMMONIZIONI: al 45′ pt Giorno F. (AlbinoLeffe).