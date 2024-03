Video/ Vicenza Arzignano (1-0) gol e highlights: Golemic lancia il LaneRossi! (Serie C, 10 marzo 2024)

VIDEO VICENZA-ARZIGNANO (1-0) 31^ GIORNATA SERIE C 2023-2024, GIRONE A

Allo Stadio Romeo Menti il Vicenza supera l’Arzignano per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Vecchi provano subito a colpire affacciandosi in avanti con un tiro di Pellegrino respinto da Pigozzo tra i pali già al 2′. Gli ospiti guidati dal tecnico Bianchini replicano sparando invece alto da posizione favorevole intorno al 9′. I minuti scorrono sul cronometro ed i biancorossi insistono riuscendo anche a passare in vantaggio al 45′ grazie alla rete messa a segno da Golemic, autore di un colpo di testa vincente da calcio d’angolo. Nel secondo tempo i Berici sfiorano il raddoppio sia al 46′ con Cavion, disinnescato da Pigozzo, che al 53′ con Ronaldo, la cui punizione termina di poco a lato del palo.

Video/ Juventus U23 Pontedera (1-1): un punto utile per i playoff! (Serie C girone B, 10 marzo 2024)

VIDEO VICENZA ARZIGNANO: IL LANEROSSI REGGE

Nell’ultima parte dell’incontro il Vicenza rimane in inferiorità numerica dal 72′ a causa dell’espulsione per cartellino rosso diretto rimediata da Della Morte, colpevole di un intervento a gamba tesa irregolare nei confronti di Boffelli. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Fabrizio Ramondino, proveniente dalla sezione di Palermo, oltre ad aver espulso Della Morte con un rosso diretto tra i padroni di casa, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Costa, Ronaldo e Sandon da un lato, Milillo, Parigi, Casini e Piana dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentunesimo turno di campionato permettono al Vicenza di salire a quota 53 nella classifica del girone A della Serie C mentre l’Arzignano Valchiampo non si muove, rimanendo fermo a 35 punti.

Video/ Benevento Messina (1-1) gol e highlights: i sanniti frenano! (Serie C girone C, 10 marzo 2024)

VIDEO VICENZA ARZIGNANO: IL TABELLINO

Vicenza-Arzignano 1 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 45′ Golemic(V).

VICENZA (3-4-1-2) – Confente; Laezza, Golemic, Sandon; De Col, Ronaldo, Cavion, Costa; Della Morte; Ferrari, Pellegrini. Allenatore: Vecchi.

ARZIGNANO (4-3-3) – Pigozzo; Davi, Piana, Boffelli, Milillo; Lakti, Bordo, Bernardi; Barba; Parigi, Faggioli. Allenatore: Bianchini.

Arbitro: Fabrizio Ramondino (sezione di Palermo).

Ammoniti: 37′ Milillo(A); 58′ Parigi(A); 60′ Costa(V); 70′ Casini(A); 71′ Ronaldo(V); 81′ Piana(A); 89′ Sandon(V).

Espulsi: 71′ Della Morte(V).

Video/ Giana Erminio Padova (2-0) gol e highlights: due gol di Franzoni stendono i veneti (Serie C, 10 marzo)

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI VICENZA ARZIGNANO











© RIPRODUZIONE RISERVATA