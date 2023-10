VIDEO/ Vicenza Atalanta U23 (risultato 3-0) gol e highlights. Berici da primato (Serie C, 1 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VICENZA ATALANTA U23: LA CRONACA

Rotondo successo del Vicenza che conferma le sue ambizioni da primato. La partita inizia con il Vicenza che tiene una buona intensità di gioco fin dall’inizio. All’8′ De Col ha la prima occasione ma il suo tiro finisce fuori, non impensierendo Costa. Al 14′ Rossi tenta una bella conclusione, ma trova una grande risposta da parte di Vismara, che gli nega il gol. Successivamente, al 18′ Ronaldo viene ammonito per un fallo su Mallamo. Il Vicenza continua a premere e al 25′ Solcia compie un salvataggio provvidenziale per i bergamaschi, bloccando un tentativo di Della Morte dall’interno dell’area di rigore. Tuttavia, un errore di Golemic al 27’regala una grande opportunità a Di Serio, ma Confente riesce a recuperare il pallone. Al 34′ un tentativo da fuori area di Proia non ha fortuna, ma il Vicenza riesce comunque a segnare il gol del vantaggio al 40′: Ronaldo crossa per Proia, che con un colpo di testa mette a segno il 1-0. Il Vicenza chiude il primo tempo in crescendo, e l’Atalanta U23 non ha il tempo di reagire. Si va all’intervallo con i veneti in vantaggio di un gol nel loro stadio “Menti”.

Nel secondo tempo, l’Atalanta U23 inizia con Capone in campo al posto di Sidibe. Tuttavia, il Vicenza riprende subito il controllo del gioco e all’11′ trova il raddoppio. Ferrari, con un colpo di testa su un calcio d’angolo, mette a segno il gol sugli sviluppi di un’azione di Golemic. Uno scontro tra Ierardi e Italeng costa il cartellino giallo a entrambi, mentre Ferrari viene ammonito per un fallo su Awua. Successivamente, il Vicenza effettua dei cambi con l’ingresso di Cavion e Pellegrini al posto di Ferrari e Ronaldo. Il Vicenza, con il doppio vantaggio, domina la partita e al 33′ trova il terzo gol. Rolfini, sfruttando un assist preciso di Greco, mette a segno il 3-0. I minuti finali sono caratterizzati da una netta superiorità del Vicenza, che conferma i progressi delle settimane precedenti e si dimostra una squadra in grado di lottare per i primi posti del girone. Nel frattempo, per la formazione giovanile dell’Atalanta, prosegue il tabù della prima vittoria in trasferta.

IL TABELLINO DELLA PARTITA: VICENZA ATALANTA U23 3-0

MARCATORI: 43’ Proia, 56’ Ferrari, 78’ Rolfini.

VICENZA (3-4-3): Confente; Ierardi (87’ De Maio), Golemic, Laezza; De Col, Ronaldo (69’ Cavion), Rossi, Costa; Della Morte (74’ Rolfini), Ferrari (69’ Pellegrini), Proia (74’ Greco). In panchina: Massolo, Siviero, Scarsella, Tronchin, Jimenez, Valietti, Lattanzio, Talarico, Sandon. Allenatore: Diana.

ATALANTA (3-4-3): Vismara; Solcia, Bonfanti, Ceresoli; Palestra, Awua, Mallamo, Bernasconi (59’ Italeng); De Nipoti (79’ Roaldsoy), Di Serio, Sidibe (46’ Capone). In panchina: Gelmi, Avogadri, Del Lungo, Berto, Mendicino, Pagani, Masi, Regonesi, Falleni. Allenatore: Modesto.

ARBITRO: Giuseppe Mucera di Palermo (Assistenti: Lisi, Cecchi; Quarto uomo: Gasperotti).

NOTE: Ammoniti Ronaldo, Ierardi, Ferrari, Rolfini, Italeng e Modesto per proteste. Angoli 8-3. Recupero 3’+4’.

