VIDEO VICENZA CALDIERO TERME, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Romeo Menti il Vicenza sconfigge il Caldiero Terme per 2 a 1. Nel primo tempo la compagine allenata da mister Vecchi non approfitta con Della Morte di un pallone perso in malo modo da Gobetti incappando nella parata decisiva di Giacomel al 25′.

I gialloverdi si rivelano altrettanto imprecisi sciupando al 28′ un’occasione con Fasan ed il Lane sblocca invece il punteggio al 41′ con il gol siglato da Morra, su passaggio di Beghetto. Il raddoppio è immediato e porta in questo caso la firma di Rauti, su assist di Della Morte, qualche istante dopo al 42′.

Nel secondo tempo il Vicenza insiste fallendo un altro paio di opportunità molto interessanti sia con Rauti al 48′ che con Talarico al 54′. Nel finale Carraro, Della Morte e pure Capone non riescono nel loro intento di realizzare la rete dell’evetuale tris definitivo ed i termali accorciano invece il distacco all’80’ con un gol di Marras.

Una vittoria questa che lancia il Vicenza a quota 74 nella classifica del girone A di Serie C 2024/2025, ad un solo punto dal Padova sconfitto proprio ieri. Il Caldiero Terme non migliora invece i suoi 25 punti già posseduti prima di questo turno di campionato.

VIDEO VICENZA CALDIERO TERME: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS