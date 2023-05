VIDEO/ Vicenza Cesena (0-0) highlights: tutto rimandato al “Manuzzi” (27 maggio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VICENZA CESENA: PAURA DI SBAGLIARE!

Vicenza e Cesena rimandano l’assalto alla semifinale play off di Serie C al match di ritorno dopo lo 0-0 al “Menti”: al 7′ prima occasione per il Cesena con Christian Shpendi che arriva alla deviazione sotto misura ma manda sopra la traversa, viene ammonito Hraiech per un fallo su Stoppa, quindi al 16′ è una punizione di Ronaldo a mancare di poco il bersaglio per i padroni di casa. Al 24′ ammonito anche Stoppa nel Vicenza, per simulazione. Momento di stallo nella partita nella fase centrale del primo tempo, il Cesena prova a pungere con Christian Shpendi ma le conclusioni a rete latitano. Tozzo libera su un’altra punizione battuta da Ronaldo al 38′, 4′ di recupero e prima dell’intervallo c’è tempo per l’ultima polemica, col Vicenza che reclama un calcio di rigore, non concesso dall’arbitro, per un fallo su Ferrari che viene stretto tra i centrali del Cesena.

Diretta/ Vicenza Cesena (risultato finale 0-0): palo di Ferrari!

Doppio cambio per i romagnoli all’intervallo: Chiarello lascia spazio a Brambilla, Bumbu sostituisce Saber. Nel Vicenza Iacobucci rileva Confente. Ammonito De Rose, poi al 6′ Stoppa ha la prima chance della ripresa ma non inquadra la porta da buona posizione. Al 9′ qualche difficoltà per Iacobucci su un tiro-cross di Bumbu, quindi il Cesena torna a guadagnare metri e ha la sua prima occasione del secondo tempo al 18′ con Christian Shpendi che calcia d’un soffio a lato, complice una deviazione. Al 21′ Begic e Cavion lasciano spazio a Jimenez e Della Morte nel Vicenza, nel Cesena Ferrante sostituisce Christian Shpendi. Ultimi minuti sul filo del rasoio e al 34′ della ripresa il Vicenza ha la migliore occasione della partita. Palo colpito da Ferrari che si inserisce su un cross piazzato all’altezza del secondo palo da Della Morte ma colpisce il legno con la sua deviazione. Al 91′ ancora Vicenza in avanti ma un sinistro di Giacomelli sibila di poco a lato. Il match al “Menti” si chiude a reti bianche, risultato prezioso per il Cesena che ora con un altro pari in casa avrebbe il pass per accedere alle semifinali dei play off.

VIDEO/ Vicenza Pro Sesto (2-0) gol e highlights. Berici implacabili e qualificati

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VICENZA CESENA, LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Il tecnico del Vicenza, Dan Thomassen, crede che i suoi possano farcela: “Partita difficile come mi attendevo, sapevo che gli avversari ci avrebbero concesso poco e così è stato. Nel secondo tempo avremmo potuto segnare con Ferrari, e se avessimo vinto ci sarebbe stato poco da dire. Mi attendo una gara su questi binari anche al ritorno, sappiamo che dobbiamo vincere per andare avanti ma la prestazione offerta questa sera mi fa ben sperare. Come ho già detto questa squadra quando si esprime secondo i suoi canoni può vincere contro chiunque. Mi è piaciuto l’equilibrio della squadra durante i 97 minuti, forse ci è mancata un pizzico di pazienza sul piano del palleggio negandoci la possibilità di costruire occasioni, dovrà essere una lezione in prospettiva del ritorno di mercoledì”

Diretta/ Vicenza Pro Sesto (risultato finale 2-0): berici ai quarti!

GUARDA QUI SOTTO VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VICENZA CESENA













© RIPRODUZIONE RISERVATA