Video/ Vicenza Cosenza (risultato 1-1) gol e highlights, rimonta silana (Serie B)

Botta e risposta nel secondo tempo tra Vicenza e Cosenza, con i silani che riacciuffano una partita che sembrava essersi messa decisamente male. Cosenza subito pericoloso, proteste per un atterramento al limite dell’area di Sciaudone, quindi Carretta si inserisce bene ma non arriva alla conclusione. Al 18′ non ha fortuna una girata di Meggiorini, quindi al 21′ Padella non riesce ad inserirsi su una punizione di Dalmonte, mancando la correzione a rete sul secondo palo. Al 26′ è proprio Dalmonte a creare la migliore occasione da rete di questo primo quarto di gara, concludendo di potenza e chiamando il portiere avversario Falcone al grande intervento. Al 44′ una girata di Marotta viene neutralizzata con sicurezza da Falcone.

VIDEO VICENZA COSENZA: IL SECONDO TEMPO

Dopo appena 2′ nella ripresa si affaccia in avanti il Cosenza con un insidioso tiro cross di Sciaudone che vede Carretta non arrivare d’un soffio alla deviazione vincente sul secondo palo. Si infortuna Bruscagin, distorsione che lo costringe a dare forfait all’8′, sostituito da Zonta, mentre il Cosenza inserisce Bahlouli al posto di Sacko. Ancora un contropiede orchestrato da Carretta crea ansie alla difesa berica con Zonta che chiude in extremis, quindi al 17′ i padroni di casa ci provano con un tiro al volo di Marotta che non centra il bersaglio. Doppio cambio per il Vicenza al 19′: Marotta e Guerra lasciano spazio a Giacomelli e Longo. I padroni di casa insistono e trovano il gol al 26′: Giacomelli scatta centralmente e scarica sulla destra per Meggiorini che con un tocco di precisione piazza il pallone a fil di palo. Il Cosenza non si arrende e al 35′ né Tiritiello né Petrucci arrivano alla deviazione vincente sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 41′ però, sugli sviluppi di un calcio di punizione, Tiritiello si inserisce bene in area e schiaccia di testa, traiettoria imparabile per Perina. E’ il gol dell’1-1 che sarà il risultato definitivo del match, terzo pari consecutivo per i berici, sicuramente i calabresi, pur non compiendo un gran passo avanti in classifica, possono essere soddisfatti della rimonta.

