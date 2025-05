VIDEO VICENZA CROTONE (1-0): I VENETI RAGGIUNGONO LA SEMIFINALE

Con gli ospiti che devono vincere con due reti di scarto per superare il turno, a partire forte nel video Vicenza Crotone sono i padroni di casa che ci provano dopo tre minuti per via di un errore di Gallo che consegna il pallone ad un Ferrari bravo a trovare spazio per il tiro ma impreciso nella conclusione. Pochi istanti dopo tocca a Rauti che serve un ottimo assist a Zonta ma il suo colpo di testa trova la respinta di D’Alterio.

Al 18′ arriva un’altra importante occasione per il Vicenza che crea una grande occasione in contropiede con Zonta e Rauti che combinano ma non trovano il gol per via dell’opposizione di Armini.

Due minuti dopo, arriva il vantaggio del Vicenza con Ferrari che supera Armini nell’uno contro uno e calcia sul primo palo da dentro l’area di rigore superando D’Alterio per sbloccare il match. Il gol allenta la pressione dei veneti che gestiscono il possesso del pallone e non rischiano nulla. A cambiare l’inerzia degli ultimi minuti è Tumminello che entra dalla panchina e crea subito due occasione interessanti calciando di potenza con il suo mancino.

Il secondo tempo del video Vicenza Crotone continua con i veneti che rientrano in campo con la mentalità giusta e non lasciano grandi spazi ai calabresi. Infatti, al 47′, Ferrari prova l’azione personale e calcia con il mancino da dentro l’area senza trovare la porta per pochi centimetri. Circa tre minuti dopo, con il Vicenza in gestione, Ferrari prende un’ammonizione decisiva perché era in diffida e salterà la gara di andata contro la Ternana.

Un’altra azione interessante capita sul mancino di Costa che raccoglie un assist di Ferrari per calciare forte in diagonale sul secondo palo senza trovare la porta per pochi centimetri. Gli ultimi minuti sono di totale gestione dei padroni di casa che lasciano il pallino del gioco al Crotone e si salvano con una grande respinta di Confente su Gomez che manda i veneti semifinale dei playoff di Serie C.

VIDEO VICENZA CROTONE (1-0): GOL E HIGHLIGHTS