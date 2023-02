Video/ Vicenza Entella (4-1 dts) gol e highlights: Ferrari eroe, veneti in finale

VIDEO VICENZA ENTELLA: SUCCESSO CASALINGO

Vicenza Entella video gol e highlights della semifinale di ritorno di Coppa Italia Serie C con i biancorossi che superano l’ostacolo ligure dopo una lunga battaglia terminata ai tempi supplementari. Una sfida iniziata con una Virtus Entella più a trazione anteriore nonostante potesse godere di un gol di vantaggio per via dell’1-0 maturato all’andata. Dopo un periodo di assestamento, si riprede il Vicenza che man mano prende possesso della partita e la conduce impegnato De Lucia.

La svolta arriva al 79′ quando, sugli sviluppi di calcio di punizione, Ronaldo trova la sponda aerea di Bellich che libera Della Morte. Il giocatore vicentino è poi abilissimo a colpire col mancino facendo esplodere il Romeo Menti e portando il match ai supplementari. Nel corso dell’extra-time si scatena una vera e propria apoteosi biancorossa: Ferrari ribadisce in rete di testa il cross di Ierardi, Stoppa realizza il rigore conquistato da Giacomelli e infine di nuovo Ferrari trasforma in gol l’assist di Begic. Un poker servito e riverito che spezza i sogni del club di Chiavari, capaci di reagire solamente col 4-1 di Zamparo.

VIDEO VICENZA ENTELLA: FERRARI GUIDA ALLA VITTORIA

Impossibile non consegnare il premio di migliore in campo a Ferrari. Il giocatore del Vicenza, entrato in campo al quindicesimo della ripresa per Rolfini, ha siglato nel corso del secondo tempo supplementare una doppietta che ha deciso il match. Prima una girata di testa che ha preso in contro tempo De Lucia, poi una conclusione sul primo palo per il momentaneo 4-0. Da segnalare anche la grande prova di Della Morte, rimasto in campo fino al quarantesimo del secondo tempo, autore anche del gol che ha permesso ai vicentini di andare ai supplementari.

Ci ha provato in tutti i modi invece De Lucia, ma non è bastato: le varie parate del portiere dell’Entella avevano tenuto a galla i suoi fino a metà inoltrata di ripresa. Tornando in casa Vicenza, da applausi la prestazione di Ronaldo che, con la sua punizione, ha trovando la sponda di Bellich per l’1-0 momentaneo di Della Morte. Bene anche Begic sulla fascia che ha messo la ciliegina sulla torta servendo l’assist a Ferrari per la doppietta.

VIDEO VICENZA ENTELLA, IL TABELLINO

RETI : 34′ st Della Morte, 14′ pts e 1” sts Ferrari, all’8′ sts Stoppa (rigore), 12′ sts Zamparo.

VICENZA (3-4-2-1): Iacobucci; Bellich, Pasini, Corradi (dal 1′ st Ierardi); Oviszach (dal 12′ pts Ndiaye), Zonta (dal 1′ st Greco dal 26′ st Jimenez), Ronaldo, Begic; Stoppa, Della Morte (dal 39′ st Giacomelli), Rolfini (dal 15′ st Ferrari). A disposizione: Brzan, Confente, Ferrari, Giacomelli, Greco, Mion, Jimenez, Cappelletti, Ierardi, Ndiaye, Mores. Allenatore: Modesto

VIRTUS ENTELLA (3-4-1-2): De Lucia; Pellizzer, Chiosa, Manzi (dal 35′ st Rada); Zappella, Tascone, Paolucci (dal 35′ st Parodi), Favale; Meazzi (dal 25′ st Ramirez); Morosini (dal 1′ pts Zamparo), Faggioli (dal 25′ st Merkaj). A disposizione: Paroni, Borra, Barlocco, Giammaresi, Tomaselli, Ramirez, Corbari, Rada, Reali, Banfi, Zamparo, Merkaj, Sadiki, Parodi, Siatounis. Allenatore: Volpe

