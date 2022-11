Video/ Vicenza Feralpisalò (0-1) gol ed highlights: colpo per Vecchi! (Serie C)

VIDEO VICENZA FERALPISALÒ (0-1): COLPO PER I LEONI DEL GARDA

Video di Vicenza Feralpisalò che regala un primo tempo con poche emozioni ed a reti bianche. Poche le azioni capitate vedono la squadra di casa tentare diverse volte la soluzione in profondità per aggirare la muraglia difensiva del tecnico ex Inter Stefano Vecchi. Fasi studio in questo primo tempo, contornato da diversi cartellini gialli, uno dei quali per il Loco Ferrari. Se nel primo tempo ci sono state pochissime occasioni ed altrettante emozioni, non si può confermare la stessa tesi per i secondi 45 minuti di gioco.

Vicenza e Feralpisalò si aprono nel secondo tempo e creano un grande match che diverte tutti i tifosi presenti in terra veneta. Siligardi su tutti va vicino al gol diverse volte, l’ultima con un mancino delicato che si spegne sul fondo dopo aver sfiorato il palo per pochissimi centimetri. Occasione Vicenza, invece, con Dalmonte, il più attivo dei suoi. A trovare il gol, però, è la rosa di Vecchi che va in vantaggio, e ci rimarrà per tutta la partita, con il gol di Balestrero che batte il portiere e fa 0-1. Vittoria esterna per Vecchi che vince e sale a quota 22 punti in classifica.

VIDEO VICENZA FERALPISALÒ: IL TABELLINO

LR VICENZA (4-3-1-2): Confente; Ierardi, Pasini, Padella, Sandon; Zonta, Ronaldo, Cavion; Scarsella; Dalmonte, Ferrari. Allenatore: Baldini

A disposizione: Brzan, Desplanches, Valietti, Corradi, Bellich, Giacomelli, Rolfini, Greco, Jimenez, Cataldi, Alessio, Oviszach, Busatto.

FERALPISALÒ (4-3-3): Pizzignacco; Bergonzi, Pilati, Dimarco; Balestrero; Bacchetti, Carraro, Icardi; Siligardi, Pittarello, Guerra. Allenatore: Vecchi

A disposizione: Ferretti, Venturelli, Tonetto, Musatti, Benedetti, Legati, Benti, Armati, D’Orazio, Zennaro, Hergheligiu, Pietrelli, Salines

ARBITRO: Michele Giordano della sezione di Novara (Valente, Bahri, D’Eusanio)

RETI: 20′ st Balestrero (F)

