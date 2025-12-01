Video Vicenza Lecco (1-0): gol e highlights della sfida valida per il sedicesimo turno del girone A della Serie C

VIDEO VICENZA LECCO (1-0), GOL E HIGHLIGHTS: LA PARTITA

Video Vicenza Lecco, gol e highlights: nella cornice dell’infuocato “Romeo Menti”, i biancorossi danno l’ennesima soddisfazione al pubblico di casa e si laureano campioni d’inverno dl girone A della Serie C con largo anticipo. In quella che mister Fabio Gallo ha definito “la partita più bella della stagione”, la lepre batte col minimo scarto la seconda in classifica e fa sprofondare a -12 la pur lodevole formazione bluceleste di Federico Valente, capace di restare in partita fino alla fine ma non di impensierire la granitica retroguardia dei veneti che capitalizzato al massimo il gol segnato a metà del primo tempo.

DIRETTA/ Vicenza Lecco (risultato finale 1-0): la capolista è inarrestabile! (oggi 30 novembre 2025)

Infatti, lo spartiacque del big match di giornata è stata la rete messa a segno da Stuckler al minuto 24, dopo che la formazione lombarda era partita bene, sfiorando pure il gol. Molto attivo tra gli ospiti Rizzo, mentre al 28′ Sipos sfiorava di testa il gol del pari. Nel finale di frazione erano Morra e Sandon ad andare vicini al raddoppio: stesso leitmotiv nella ripresa con il Lanerossi a controllare e i lombardi pericolosi con Kritta. Ma far gol ai biancorossi è un’impresa e alla fine il Lecco deve arrendersi, anzi nel finale ci sono due chance per i vicentini di raddoppiare. Ma sarebbe stata una punizione troppo severa per un Lecco quadrato e apprezzabile, non abbastanza per impensierire questo Vicenza 2025/2026 in versione corazzata e che veleggia verso la B…

Video Lecco Cittadella (0-1)/ Gol e highlights: Castelli su rigore è glaciale!

VIDEO VICENZA LECCO (1-0), GOL E HIGHLIGHTS: IL TABELLINO

VICENZA (3-5-2): Gagno; Cuomo, Leverbe, Sandon; Tribuzzi (24′ st Caferri), Zonta (24′ st Cavion), Carraro, Alessio (30′ st Pellizzari), Costa; Morra (30′ st Rauti), Stückler. A disposizione: Massolo, Bianchi, Golin, Cester, Vitale, Vescovi, Talarico, Fantoni, Rada, Capello. Allenatore: Fabio Gallo.

LECCO (3-5-2): Furlan; Battistini, Tanco, Romani; Rizzo (25′ st Pellegrino), Zanellato, Metlika, Galeandro (1′ st Alaoui), Kritta (40′ st Lovisa); Voltan (1′ st Mallamo), Sipos (25′ st Furrer). A disposizione: Dalmasso, Constant, Marrone, Grassini, Bonaiti, Mihali, Anastasini. Allenatore: Federico Valente.

DIRETTA/ Lecco Cittadella (risultato finale 0-1): Castelli in extremis! (23 novembre)

Reti: 24′ pt Stückler (V).

Ammoniti: Cuomo (V), Romani (L), Battistini (L), Mallamo (L), Lovisa (L).