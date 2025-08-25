Video Vicenza Lumezzane che racconta la prima giornata del campionato di Serie C girone A. Cronaca, tabellino e migliori azioni.

VIDEO VICENZA LUMEZZANE: I VENETI DILAGANO

Video Vicenza Lumezzane che racconta un primo tempo pieno di emozioni e di reti. La formazione di casa allenata da Mister Gallo domina e chiude il primo tempo in vantaggio di due gol grazie alle zampate di Sandon (precedentemente ammonito) e Leverbe.

Anche l’attaccante Morra è andato vicino al gol del vantaggio ma la formazione ospite ha retto sulle sue girate. Tra le occasioni più importante si evidenzia quella tra i piedi di Pellizzari che per poco non trova la prima rete stagionale.

Nel secondo tempo, ritmi decisamente più bassi rispetto a quelli visti nella prima frazione. Morra 11 m chiude la partita sul 3-0. Poker Vicenza con Stuckler e quinta rete realizzata dall’ex Palermo Rauti. Da segnalare per i Lombardi le occasioni avute sui piedi di Iori e Caccavo con un super Gagno. Il portiere del Vicenza ha tenuto la porta inviolata questa sera.

VIDEO VICENZA LUMEZZANE: GOL E HIGHLIGHTS