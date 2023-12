Video/ Vicenza Mantova (0-2) gol e highlights: Galuppini chiude i conti! (Serie C, 8 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI VICENZA MANTOVA: LA SINTESI

Allo Stadio Romeo Menti il Mantova supera in trasferta il Vicenza per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Possanzini tentano di affacciarsi pericolosamente in zona offensiva verso il 17′ quando Galuppini e Mensah vengono fermati dall’intervento tempestivo di Golemic. I minuti scorrono sul cronometro ed i biancobandati insistono riuscendo a passare in vantaggio al 36′ grazie alla rete messa a segno da Radaelli, su assist offertogli dal suo compagno Fiori. Al 41′ è Galuppini a trovare il gol dell’immediato raddoppio anche per merito del passaggio vincente di Radaelli.

Nel secondo tempo il copione della sfida sembra ripetersi rispetto a quanto ammirato in precedenza ed i Virgiliani sfiorano il tris con il solito Mensah tra il 46′ ed il 49′ ma rischiano sulla traversa centrata da Ronaldo al 53′ direttamente su calcio di punizione oltre a non aver poi maggior fortuna nemmeno con Trimboli al 56′. Nell’ultima parte dell’incontro i padroni di casa guidati dal tecnico Diana non vanno oltre un colpo di testa impreciso di Ierardi al 72′ su lancio di Rossi.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Emanuele Frascaro, proveniente dalla sezione di Firenze, ha estratto il cartellino giallo per otto volte ammonendo rispettivamente Ierardi, Ronaldo, Golemic, Greco e Tronchin da un lato, Radaelli, Burrai e Mensah dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo diciassettesimo turno di campionato permettono al Mantova di salire a quota 41 nella classifica del girone A della Serie C mentre il Vicenza non si muove, rimanendo fermo a 26 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI VICENZA MANTOVA: IL TABELLINO

Vicenza-Mantova 0 a 2 (p.t. 0-2)

Reti: 36′ Radaelli(M); 41′ Galuppini(M).

Assist: 36′ Fiori(M); 41′ Radaelli(M).

VICENZA (3-5-2) – Massolo; Ierardi, Golemic, Laezza; Talarico, Ronaldo, Jimenez, Proia, Costa; Ferrari, Della Morte. All.: Diana.

MANTOVA (4-3-3) – Festa; Radaelli, Brignani, Redolfi, Panizzi; Burrai, Muroni, Trimboli; Galuppini, Mensah, Fiori. All.: Possanzini.

Arbitro: Emanuele Frascaro (sezione di Firenze).

Ammoniti: 10′ Radaelli(M); 12′ Burrai(M); 18′ Ierardi(V); 34′ Ronaldo(V); 59′ Golemic(V); 70′ Mensah(M); 74′ Greco(V); 85′ Tronchin(V).

