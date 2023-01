Video/ Vicenza Padova (1-1) gol ed highlights: esordio per Crivello, pari nel derby!

Video Vicenza Padova che presente fin dal primo minuto molto equilibrio e ritmi molto alti in campo. Derby che si apre con un parata molto semplice di Donnarumma, fratello del più noto Gianluigi. Primo episodio dubbio della partita che ha come protagonista un nuovo acquisto della squadra biancoscudata. Roberto Crivello contrasta in area di rigore l’avversario con tutta la tifoseria biancorossa di casa che chiede a gran voce il calcio di rigore ma il direttore di casa, molto vicino, da ragione all’ex Palermo. Derby veneto che viene sbloccato da Jelenic, rapido a sfruttare la palla che rocambolava, da solo, dopo la giocata personale di Liguori. Tanti cartellini gialli nei primi 45 minuti, al netto di una partita molto accesa.

Nel secondo tempo vi sono ancora più emozioni: Stoppa calcia verso la porta ma un super intervento di Valentini gli nega il gol del pareggio che però non tarda ad arrivare perchè pochi giri di orologio dopo trova la rete il Vicenza con Ferrari che è bravissimo a ribadire in rete da due passi e portare la partita sul 1-1. Padova che nel finale prova a riprendere la partita partondola dalla propria parte ma non riesce perchè il direttore di gara, dopo tre fischi, preceduti da quattro minuti di recupero, sancisce la fine della partita. 1 punto per parte in questo derby veneto.

VIDEO VICENZA PADOVA: IL TABELLINO

L.R. VICENZA: Begic T., Cappelletti D. (dal 11′ st Bellich M.), Cavion M. (dal 11′ st Jimenez Castillo K.), Confente A. (Portiere), Dalmonte N., Ferrari F., Ierardi M., Rolfini A., Sandon T., Stoppa M., Zonta L. (dal 34′ st Scarsella F.). A disposizione: Alessio F., Bellich M., Brzan R. (Portiere), Busatto T., Corradi C., Favero A., Giacomelli S., Grandi M. (Portiere), Jimenez Castillo K., Lattanzio A., Mion E., Padella E., Ronaldo, Scarsella F.

PADOVA: Belli F., Crivello R., De Marchi M., Dezi J., Donnarumma A. (Portiere), Gasbarro A., Jelenic E. (dal 31′ st Piovanello E.), Liguori M., Russini S. (dal 21′ st Franchini S.), Valentini N., Vasic A.. A disposizione: Calabrese B., Cretella C., Fortin M. (Portiere), Franchini S., Gagliano L., Ghirardello T., Ilie M., Piovanello E., Radrezza I., Zanchi A., Zanellati A. (Portiere)

Reti: al 24′ st Ferrari F. (L.R. Vicenza) al 28′ pt Jelenic E. (Padova) .

Ammonizioni: al 41′ pt Cavion M. (L.R. Vicenza) al 17′ pt Vasic A. (Padova), al 24′ pt Dezi J. (Padova), al 41′ pt De Marchi M. (Padova).

