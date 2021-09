Video/ Vicenza Pisa (1-3): highlights e gol. Mastinu firma il tris al Menti!

VIDEO VICENZA PISA (1-3). HIGHLIGHTS E GOL, LA PARTITA AL MENTI

Allo Stadio Romeo Menti il Pisa supera in trasferta ed in rimonta il Vicenza per 3 a 1. Nel primo tempo sono gli ospiti guidati dal tecnico D’Angelo a rendersi subito pericolosi verso il 3′ grazie alla conclusione di Marsura, bloccata dall’estremo difensore avversario Grandi. I padroni di casa allenati da mister Di Carlo rispondon all’8′ con il tiro-cross di Dalmonte, deviato in calcio d’angolo.

I biancorossi riescono a mettere a segno la rete del vantaggio intorno al 30′ grazie al colpo di testa vincente firmato da Proia, capitalizzando l’assist offertogli da sinistra dal suo compagno Bruscagin ed eludendo la marcatura poco precisa di Beruatto. Una sorta di doccia fredda per i toscani che ci avevano provato nuovamente in un paio di occasioni con il loro capitano Gucher fra l’11’ ed il 18′. Nel finale i nerazzurri, in maglia verde, crescono e trovano il gol del pareggio per merito di Touré, bravo a ristabilire l’equilibrio con un colpo di testa sul suggerimento di Gucher al 43′, dopo aver fallito un’altra buona opportunità qualche istante prima.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa le due compagini sembrano annullarsi l’un l’altra e l’equilibrio regna in questa fase della gara senza poter registrare azioni pericolose realmente degne di nota a parte un tiro di Pontisso parato senza problemi al 55′. I vicentini si disperano al 61′ quando la spettacolare rete firmata da Ranocchia con un gran tiro a giro da fuori area viene annullato dal VAR a causa della posizione di fuorigioco segnalata nei confronti di Meggiorini. Il Pisa si vede deviare in corner un tiro con Lucca al 67′ ed i padroni di casa si fanno respingere una conclusione con Dalmonte al 68′. Ci pensa quindi Birindelli a completare la rimonta con un bel tiro di prima intenzione dal limite all’81’.

Nel recupero è infine Mastinu a chiudere i conti in maniera definitiva segnando di tacco su lancio di Masucci al 90’+2′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Davide Massa, proveniente dalla sezione di Imperia, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Bruscagin, Ranocchia, Meggiorini, Di Pardo e Giacomelli da un lato, Nicolas e Mastinu dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa quarta giornata del campionato cadetto permettono al Pisa di salire a quota 12 nella classifica della Serie B mentre il Vicenza resta fermo a quota zero punti.

IL TABELLINO

Vicenza-Pisa 1 a 3 (p.t. 1-1)

Reti: 30′ Proia(V); 43′ Touré(P); 81′ Birindelli(P); 90’+2′ Mastinu(P).

Assist: 30′ Bruscagin(V); 43′ Gucher(P); 90’+2′ Masucci(P).

VICENZA (4-3-1-2) – Grandi; Bruscagin(76′ Calderoni), Pasini, Cappelletti, Di Pardo; Pontisso(57′ Zonta), Rigoni, Ranocchia; Proia(77′ Crecco); Dalmonte(71′ Giacomelli), Meggiorini(71′ Lanzafame). All.: Di Carlo.

PISA (4-3-1-2) – Nicolas; Hermannsson(59′ Birindelli), Caracciolo, Leverbe, Beruatto; Marin, De Vitis(65′ Nagy), Touré; Gucher; Lucca, Marsura(59′ Sibilli). All.: D’Angelo.

Arbitro: Davide Massa (sezione di Imperia).

Ammoniti: 38′ Bruscagin(V); 46′ Ranocchia(V); 64′ Meggiorini(V); 66′ Di Pardo(V); 87′ Nicolas(P); 90’+3′ Giacomelli(V); 90’+3′ Mastinu(P).

