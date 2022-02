Video/ Vicenza Pordenone (1-0) gol e highlights: colpo salvezza dei berici! (Serie B)

VIDEO VICENZA PORDENONE (1-0): DECIDE DA CRUZ

Lo scontro diretto tra Vicenza e Pordenone ci ha detto che i berici – vittoriosi per 1 a 0 – possano ancora sperare nella salvezza, anche se la zona play-out resta abbastanza lontana e le cose potrebbero complicarsi ulteriormente se dovesse aumentare il divario tra quartultima e quintultima (scenario che si stava concretizzando quando l’Alessandria era passata in vantaggio prima di farsi rimontare dal Cosenza) perché in quel caso lo spareggio non si disputerebbe e la squadra posizionata dietro retrocederebbe direttamente. A questo punto i ramarri, quando mancano 12 giornate al termine della regular season, sembrano definitivamente spacciati: solamente la matematica tiene ancora in Serie B la squadra di Tedino (ancora una volta indisponibile per problemi di salute, tant’è vero che in panchina al suo posto c’era il vice Marchetto) che nel primo tempo non si è mai vista in campo, con il Lanerossi che si è preso la scena.

Tra le mura amiche del Menti al Vicenza basta un quarto d’ora per trovare la via del gol con Da Cruz che sfonda con fin troppa facilità sulla corsia di sinistra e battezza l’angolo più lontano con un gran tiro a giro. Reazione non pervenuta del Pordenone che poco dopo incassa pure il raddoppio, questa volta la firma è di De Maio che gonfia la rete con un tap-in sfruttando la conclusione iniziale di Dalmonte, ma viene pizzicato in fuorigioco dal VAR che cancella così il 2-0 dei berici. Prima dell’intervallo il numero 70 olandese di origini capoverdiane sfiora la doppietta personale in almeno un paio di circostanze, la sensazione è che gli uomini di Brocchi debbano mangiarsi le mani per non aver messo i tre punti in cassaforte prima dell’intervallo.

VIDEO VICENZA PORDENONE: IL SECONDO TEMPO

E infatti alla ripresa delle ostilità gli ospiti dimostrano di aver cambiato completamente atteggiamento con il cross di Cambiaghi che attraversa tutta l’area di rigore prima di spegnersi sul fondo. Giacomelli e Teodorczyk fiutano il pericolo e cercano di chiuderla al più presto, trovando l’opposizione di Perisan che abbassa la saracinesca e tiene a galla i suoi. Nel recupero Deli scheggia la traversa a portiere battuto e poi a pochi istanti dallo scadere fredda Contini ma in posizione di offside, quindi non vale. Un’annata davvero maledetta per i ramarri. Come si dice in questi casi, se la fortuna è cieca la sfiga ci vede benissimo.

VIDEO VICENZA PORDENONE 1-0, IL TABELLINO

VICENZA-PORDENONE 1-0 (1-0)

VICENZA (4-2-3-1): Contini; Bruscagin (46’ Cappelletti), Brosco, De Maio, Crecco (90’+5’ Padella) Cavion, Bikel (46’ Zonta); Dalmonte, Da Cruz, Giacomelli (63’ Ranocchia, 67’ Mancini); Teodorczyk. All. Cristian Brocchi.

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Andreoni, Bassoli, Barison, Perri (84’ Vokic); Lovisa, Pasa (73’ Deli), Zammarini (57’ Torrasi); Cambiaghi; Candellone (57’ Di Serio), Mensah (73’ Iacoponi). All. Bruno Tedino.

ARBITRO: Gianluca Manganiello (Sez. di Pinerolo).

AMMONITI: 4’ Bruscagin (V), 11’ De Maio (V), 40’ Bikel (V), 68’ Di Serio (P), 87’ Torrasi (P), 89’ Barison (P), 90’ Cappelletti (V).

RECUPERO: 2’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 14’ Da Cruz (V).

