Video/ Vicenza Pro Patria (3-1) gol e highlights: doppietta di Scarsella! (Serie C, 11 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI VICENZA PRO PATRIA: LA SINTESI

Allo Stadio Romeo Menti il Vicenza supera la Pro Patira per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati da mister Diana partono forte riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 3′ grazie alla rete messa a segno da Scarsella, bravo a capitalizzare l’assist offertogli dalla sinistra dal suo compagno Ronaldo. I minuti scorrono sul cronometro ed i biancorossi insistono vedendosi annullare un gol al 17′ con Scarsella, supportato da Della Morte dalla desta, che trova in ogni caso il raddoppio a completare la doppietta personale al 40′.

Nel secondo tempo il copione del match non cambia rispetto a quanto ammirato in precedenza ed i veneti siglano pure il gol del tris al 58′ con Della Morte, protagonista con un tiro vincente da fuori area. Nell’ultima parte dell’incontro i biancoblu accorciano inutilmente il distacco tramite il gol della bandiera firmato dal subentrato Pitou al 90’+3′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giorgio Vergaro, proveniente dalla sezione di Bari, ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo rispettivamente Tronchin da un lato e Citterio dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo tredicesimo turno di campionato permettono al Vicenza di salire a quota 22 nella classifica del girone A della Serie C mentre la Pro Patria non si muove, rimanendo ferma a 12 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI VICENZA PRO PATRIA: IL TABELLINO

Vicenza-Pro Patria 3 a 1 (p.t. 2-0)

Reti: 3′, 40′ Scarsella(V); 58′ Della Morte(V); 90’+3′ Pitou(P).

Assist: 3′ Ronaldo(V); 40′ Della Morte(V).

VICENZA (3-5-2) – Confente; De Col, Laezza, Sandon; Talarico, Tronchin, Ronaldo, Scarsella, Costa; Della Morte, Pellegrini. A disp.: Massolo, Siviero, Rossi, Rolfini, Scarsella, Tronchin, Jimenez, Talarico, Fantoni, Della Morte. All.: Diana.

PRO PATRIA (3-5-2) – Rovida; Moretti, Lombardoni, Saporetti; Somma, Citterio, Bertoni, Marano, Ndrecka; Castelli, Stanzani. A disp.: Mangano, Vaghi, Bashi, Parker, Pitou, Piran, Renault, Minelli, Caluschi, Ferri, Zanaboni. All.: Colombo.

Arbitro: Giorgio Vergaro (sezione di Bari).

Ammoniti: 55′ Citterio(P); 70′ Tronchin(V).

