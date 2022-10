Video/ Vicenza Pro Patria (1-1) gol e highlights: Ferrari risponde a Perotti

VIDEO VICENZA PRO PATRIA (1-1): LA PARTITA

Termina 1-1 il match del Romeo Menti valido per la settima giornata di Serie C, Girone A, dove Vicenza e Pro Patria si sono dati battaglia per oltre 90 minuti. Nel primo tempo, dopo oltre 20 minuti di perfetto equilibrio, sia in campo sia nel punteggio, arriva l’episodio che cambia totalmente la gara: Piu si allaga sull’out di sinistra e fa partire un insidiosissimo traversone basso. Perotti è il più veloce di tutti ad avventarsi sul pallone ed è perfetto anche nell’esecuzione. Movimento impeccabile e gran gol dell’esterno tutta fascia. Il Lanerossi non riesce a reagire, e le squadre vanno negli spogliatoi.

Nel secondo tempo i padroni di casa alzano i ritmi e mettono alle strette la Pro, costretta a rintanarsi nella propria metà campo, provando a difendere il vantaggio. Dopo le occasionissime create prima da Ferrari, conclusione molto potente ma alta, e successivamente da Stoppa, tiro chirurgico diretto all’angolino basso, ma parato da Del Favero, arriva all’83esimo il pareggio: Ferrari non si fa vedere per oltre 80 minuti, ma è abile a trovare il tap-in vincente dopo un autentico miracolo dell’estremo difensore avversario. Pareggio meritato.

VIDEO VICENZA PRO PATRIA (1-1): IL TABELLINO

Marcatori: Perotti (P) al 24’pt, Ferrari (V) al 38’st

L.R. VICENZA (4-3-3): 98 Confente; 68 Ierardi (1′ s.t. 2 Valietti), 14 Padella, 23 Cappelletti (37′ s.t. 19 Begic), 5 Bellich; 17 Scarsella (22′ s.t. 15 Greco), 8 Ronaldo, 77 Cavion (22′ s.t. 20 Jimenez); 7 Dalmonte, 9 Ferrari, 10 Giacomelli (9′ s.t. 27 Stoppa). A disposizione: 1 Brzan, 31 Desplanches, 4 Corradi, 6 Zonta, 21 Cataldi, 24 Alessio, 73, Sandon, 88 Oviszach, 94 Busatto. All. Baldini.

PRO PATRIA 1919 (3-5-2): 1 Del Favero; 6 Sportelli, 13 Boffelli, 4 Saporetti; 21 Perotti (18′ s.t. 11 Vezzoni), 10 Nicco, 8 Brignoli, 25 Ferri (42′ s.t. 20 Gavioli), 3 Ndrecka; 7 Stanzani (42′ s.t. 26 Chakir), 27 Piu (18′ s.t. 39 Castelli). A disposizione: 12 Mangano, 5 Molinari, 14 Bertoni, 16 Fietta, 18 Piran. All. Vargas.

ARBITRO: Luca Cherchi di Carbonia (Marco Croce della Sezione di Nocera Inferiore e Santino Spina della Sezione di Palermo. Quarto Ufficiale Riccardo Leotta della Sezione di Acireale).

NOTE – Giornata mite e variabile. Terreno di gioco in ottime condizioni. Spettatori 6999. Ammoniti: Cavion, Valietti (VIC); Sportelli, Mangano, Ndrecka, Perotti, Saporetti (PPA). Espulsi: Al 19′ s.t. il Direttore Sportivo del Vicenza Federico Balzaretti per proteste. Angoli: 16-3. Recupero: 1′ p.t. – 5′ s.t. .

