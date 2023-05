VIDEO/ Vicenza Pro Sesto (2-0) gol e highlights. Berici implacabili e qualificati

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI VICENZA PRO SESTO: RIBALTONE VENETO!

Il Vicenza ribalta la sconfitta per 2-1 dell’andata e si qualifica ai quarti di finale dei play off di Serie C, continuando la corsa verso la B. Subito Pro Sesto pericolosa al 4′ con una conclusione al volo di Capelli, il Vicenza parte piano ma ha una grande chance al quarto d’ora con Stoppa che si inceppa mancando il tap-in a due passi dalla porta. Vengono ammoniti Marchese e Cappelletti, Vicenza che appare però impacciato nella manovra.

Diretta/ Vicenza Pro Sesto (risultato finale 2-0): berici ai quarti!

Il Vicenza prova a cambiare passo dopo un inizio di gara poco convincente e al 31′ Cappelletti arriva al colpo di testa da posizione ravvicinata, trovando però la grande parata di Del Frate che si oppone d’istinto salvando la porta della Pro Sesto. Viene ammonito Ferrari, poi il finale di tempo è tutto di marca berica. Al 44′ gran presa alta di Del Frate su punizione calciata in area biancazzurra da Ronaldo, nel recupero Scarsella mette fuori causa il portiere avversario ma la sua deviazione sfila d’un soffio sul fondo. Ammonizione per Giubilato, quindi al “Menti” si va all’intervallo sullo 0-0.

DIRETTA/ Pro Sesto Vicenza (risultato finale 2-1): Sala chiude il match!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI VICENZA PRO SESTO: RIPRESA DI MARCA VICENTINA

Pronti via e nel secondo tempo il Vicenza trova il gol del vantaggio. Sblocca il risultato Stoppa, che gira a rete di destro da distanza ravvicinata. All’11’ Del Frate salva la Pro Sesto dal naufragio con una gran respinta su Dalmonte, quindi al 14′ entra Begic al posto di Scarsella tra i berici. Ancora Vicenza pericoloso con un sinistro di Stoppa, non riescono a riorganizzarsi i sestesi che dopo il 2-1 dell’andata sarebbero eliminati con una sconfitta di misura e capitolano ancora al 20′ col Vicenza che trova il raddoppio con Dalmonte, con i biancorossi davvero vicinissimi ai quarti di finale dei play off.

Eletti Lega Vicenza, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

La superiorità si concretizza nella parte finale della partita, con Del Frate che ha dovuto anche evitare al 32′ il terzo gol berico salvando su Ferrari. La grande prova del portiere della Pro Sesto non è stata sufficiente col Vicenza che approda così ai quarti di finale dei play off per la Serie B, i sestesi chiudono comunque una grande stagione vissuta sempre veleggiando nell’alta classifica ma in questo ritorno dei play off sono sembrati troppo remissivi, offrendo solo una prima mezz’ora di calcio convincente come sottolineato anche dal tecnico Andreoletti.

GUARDA QUI SOTTO VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI VICENZA PRO SESTO

LEGGI ANCHE:

VIDEO/ Empoli Juventus (4-1) gol e highlights. Crollo dopo la penalizzazioneVIDEO/ Vicenza Pro Sesto (2-0) gol e highlights. Berici implacabili e qualificatiVIDEO/ Udinese Lazio (0-1) gol e highlights: Immobile avvicina Sarri alla Champions

© RIPRODUZIONE RISERVATA