Video/ Vicenza Pro Sesto (2-0) gol e highlights: tutto facile per i padroni di casa (25 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VICENZA PRO SESTO: SINTESI

Vicenza e Pro Sesto, il risultato è attualmente fermo sullo 0-0. Tuttavia, un momento di rilievo è stato l’occasione di Greco del Vicenza su calcio di punizione. L’occasione di Greco da calcio di punizione ha rappresentato una possibilità significativa per sbloccare il punteggio a favore del Vicenza. Questi momenti, specialmente nelle situazioni di palla ferma, possono spesso influenzare il corso del gioco. Gli appassionati sono ora in attesa di vedere come si svilupperà il resto della partita e se ci saranno ulteriori occasioni da entrambe le squadre. La capacità di capitalizzare su situazioni come quella di Greco potrebbe essere fondamentale nel determinare l’esito finale della partita.

Vicenza e Pro Sesto si è concluso con il Vicenza in vantaggio per 1-0, grazie alla rete di Della Morte. La squadra di casa ha preso l’iniziativa segnando un gol importante, dimostrando determinazione e precisione nel finalizzare un’occasione. La rete di Della Morte è stata un momento decisivo, mettendo il Vicenza in una posizione di vantaggio nel punteggio. Adesso, il Pro Sesto sarà chiamato a reagire nel secondo tempo per cercare di pareggiare la partita. Gli appassionati, ansiosi di vedere come si evolverà la partita, possono aspettarsi una seconda metà di gioco altrettanto intensa. Entrambe le squadre avranno l’opportunità di plasmare il destino dell’incontro, e la speranza è che la competizione continui a offrire momenti emozionanti e sorprendenti

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VICENZA PRO SESTO, IL SECONDO TEMPO

Vicenza e Pro Sesto, il punteggio rimane 1-0 a favore del Vicenza. Durante questo periodo, Rolfini ha avuto un’occasione chiave per raddoppiare il vantaggio della sua squadra. L’occasione di Rolfini rappresenta un momento significativo della partita, poiché avrebbe potuto cambiare l’inerzia del match e consentire al Vicenza di allungare nel punteggio. Tali opportunità sono cruciali per determinare il corso della partita, e la capacità di capitalizzare su di esse può essere determinante. Gli appassionati sono ora in attesa di vedere come si svilupperà la restante parte del secondo tempo, sperando in nuove emozioni e, magari, in ulteriori cambiamenti nel risultato. La competizione rimane aperta, e ogni occasione può fare la differenza nel definire il vincitore di questa sfida.

Vicenza e Pro Sesto è giunta al termine con un risultato finale di 2-0 a favore del Vicenza, grazie alla rete di Rolfini. Il Vicenza ha consolidato la propria vittoria segnando un secondo gol nel corso della partita, confermando la propria superiorità nel match. La rete di Rolfini è stata decisiva nel determinare l’esito della partita, fornendo al Vicenza un vantaggio rassicurante. La squadra di casa ha dimostrato efficacia sia in difesa che in attacco, controllando il gioco e capitalizzando sulle opportunità create. Questo risultato si tradurrà in un notevole slancio di fiducia per il Vicenza, mentre il Pro Sesto sarà chiamato a riflettere sull’incontro e a valutare le aree in cui migliorare. Gli appassionati avranno certamente apprezzato il livello di competizione e gli episodi chiave che hanno caratterizzato questa partita.

VICENZA PRO SESTO, IL TABELLINO

VICENZA: Confente A. (Portiere), De Col F., Golemic V., Laezza G., Talarico R., Tronchin S. (dal 36′ st Rossi F.), Ronaldo, Greco J. (dal 36′ st Sandon T.), Scarsella F. (dal 24′ st Proia F.), Della Morte M. (dal 36′ st Jimenez K.), Rolfini A. (dal 24′ st Pellegrini J.). A disposizione: Cavion M., De Maio S., Fantoni N., Ierardi M., Lattanzio A., Massolo S. (Portiere), Siviero L. (Portiere), Valietti F.

PRO SESTO: Botti F. (Portiere), Toninelli D., Marianucci L., Giorgeschi S., Petrungaro L. (dal 28′ st D’Alessio L.), Gattoni T., Ferro L. (dal 8′ st Santarpia P.), Maurizii E., Sala A. (dal 39′ st Basili D.), Florio M. (dal 8′ st Petrelli E.), Bruschi N.. A disposizione: Arras D., Brignoli T., Bussaglia A., Formosa S. (Portiere), Iotti L., Mapelli F., Marchisano M., Saccone F.

RETI: al 31′ pt Della Morte M. (L.R. Vicenza) , al 22′ st Rolfini A. (L.R. Vicenza) .

AMMONIZIONI: al 43′ pt Golemic V. (L.R. Vicenza), al 7′ st Laezza G. (L.R. Vicenza) al 31′ pt Botti F. (Pro Sesto).

VICENZA PRO SESTO, VIDEO GOL E HIGHLIGHTS













