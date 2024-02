Video/ Vicenza Pro Vercelli (2-0) gol e highlights: Sandon e Pellegrini, vittoria in casa! (13 febbraio 2024)

Video Vicenza Pro Vercelli che inizia subito con la pressione alta da parte dei padroni di casa che si fanno vedere in avanti con il colpo di testa da parte di Franco Ferrari. La prima occasione è degna di nota capita tra i piedi di Pellegrini dopo l’ottimo lavoro in fase di sponda di Ferrari. La palla termina fuori. Vicenza che sblocca la partita grazie al gol firmato da Sandon. Il calciatore si inserisce molto bene sugli sviluppi di un calcio d’angolo sfruttando la palla perfetta in mezzo da parte di Ronaldo. Poco dopo i biancorossi trovano il modo di raddoppiare sempre con lo stesso assist di Ronaldo e questa volta la rete di Pellegrini. Esulta in panchina mister Vecchi.

Diretta/ Vicenza Pro Vercelli (risultato finale 2-0): vittoria per mister Vecchi! (Serie C 13 febbraio 2024)

Nel corso del primo tempo anche tre cartellini gialli. Vicenza che va vicinissima al tris con Franco Ferrari che becca in pieno il palo. Secondo tempo che è decisamente più avaro di occasioni rispetto alla prima frazione. Tra le giocate migliori c’è il tentativo da parte di Rojas. Succede molto poco nel secondo tempo con mister Vecchi che pensa a difendere portando a casa la prima vittoria interna della sua gestione. Tre punti al Vicenza che sale a quota 43 in classifica al quarto posto, staccando di ben 5 lunghezze la Pro Vercelli che rimane con 38 punti.

VIDEO VICENZA PRO VERCELLI: IL TABELLINO

L.R. VICENZA: Confente A. (Portiere), Cuomo G., Golemic V., Sandon T., Talarico R., Cavion M. (dal 23′ st Tronchin S.), Ronaldo, Costa F. (dal 22′ st Greco J.), Della Morte M. (dal 33′ st Delle Monache M.), Pellegrini J. (dal 22′ st Rolfini A.), Ferrari F.. A disposizione: Busato G., Fantoni N., Gallo E. (Portiere), Lattanzio A., Massolo S. (Portiere), Proia F., Rossi F.

PRO VERCELLI: Sassi J. (Portiere), Frey D., Camigliano A., Parodi G., Sarzi D. (dal 20′ st Iezzi R.), Iotti I., Pinzi R. (dal 1′ st Kozlowski O.), Santoro S., Mustacchio M. (dal 19′ st Pannitteri O.), Rojas L. (dal 19′ st Nepi A.), Maggio M.. A disposizione: Casazza G., Citi A., Contaldo F., Forte M., Gheza F., Mastrantonio D. (Portiere), Petrella M., Rutigliano C., Vaccarezza N. (Portiere)

Reti: al 21′ pt Sandon T. (L.R. Vicenza) , al 23′ pt Pellegrini J. (L.R. Vicenza) .

Ammonizioni: al 29′ st Ronaldo (L.R. Vicenza), al 43′ st Ferrari F. (L.R. Vicenza) al 23′ pt Frey D. (Pro Vercelli), al 27′ pt Pinzi R. (Pro Vercelli), al 35′ pt Sarzi D. (Pro Vercelli), al 42′ st Maggio M. (Pro Vercelli).

VIDEO VICENZA PRO VERCELLI: GOL E HIGHLIGHTS













