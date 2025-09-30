Video Vicenza Pro Vercelli che racconta la sfida valevole per il campionato di Serie C. Cronaca, formazioni e migliori azioni della gara.
VIDEO VICENZA PRO VERCELLI: PADRONI DI CASA VITTORIOSI
Video Vicenza Pro Vercelli che vede il primo tempo chiudersi con i padroni di casa in vantaggio sul risultato di 1-0. Il Vicenza parte forte con Rauti, vicino al gol di testa sul cross di Costa. Poco prima ospiti vicini alla rete con il tiro dalla distanza di Pino. Rauti ancora pericoloso impegna Liviero, ma la rete è soltanto rimandata grazie al cross di Costa per Morra che non se lo fa dire due volte portando in vantaggio i suoi. Dopo 45 minuti di gioco risultato di 1-0 in favore del Vicenza contro la Pro Vercelli.
Seconda frazione tra Vicenza e Pro Vercelli che ricomincia con i padroni di casa più aggressivi. Iotti sfiora la rete del pareggio, non sarà neppure l’unica volta della partita. Stuckler appena entrato sfiora la rete del raddoppio sul tentativo offertogli da Capello. Iotti ancora va vicino al pareggio con un tiro da fuori mentre il Vicenza chiude la partita, mettendo il sigillo, con Stuckler. Risultato finale di 2-0, con il Vicenza che continua a salire in classifica al primo posto con 19 punti.