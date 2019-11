Video/ Vicenza Ravenna (1-0): higlights e gol. Ai veneti basta Cappelletti

Il Vicenza batte seppure a fatica ma tutto sommato con merito il Ravenna allo stadio “Romeo Menti” e con questi tre punti d’oro resta in testa alla classifica del proprio girone di Serie C, respingendo ancora una volta l’assalto alla vetta del Sudtirol secondo. Nel match tra i biancorossi di Domenico Di Carlo e i giallorossi di Luciano Foschi a decidere è il protagonista meno atteso e nel modo più inaspettato, ovvero il difensore Cappelletti che al 71’ fa tutto da solo e in uno sganciamento offensivo si inventa il tiro che batte Spurio e fa esultare il pubblico della ex Lanerossi. Tuttavia, come detto, non è stato un pomeriggio facile per i veneti, messi in difficoltà nel primo tempo dagli ospiti che in almeno due circostanze sono andati vicini alla rete del vantaggio: la musica cambia nella ripresa con i biancorossi che prendono in mano il pallino del gioco grazie anche al neo entrato Giacomelli e sfiorano il gol con Guerra al 57’. È solo il preludio del siluro da tre punti di Cappelletti che chiude la contesa con ben 20’ di anticipo dato che l’undici ravennate non riesce a rispondere e deve così incassare una nuova sconfitta. Con questa vittoria il Vicenza resta primo a quota 33 punti mentre il Ravenna di Foschi resta a 14 punti e ben lontano dalle posizioni nobili della graduatoria.

VIDEO VICENZA RAVENNA: LE DICHIARAZIONI

Al termine della partita vinta di misura per 1-0 dal Vicenza sul Ravenna ecco quali sono state le parole dei tecnici delle due squadre nella sala stampa dello stadio “Romeo Menti”. Domenico Di Carlo, allenatore dei biancorossi confermatisi in vetta alla classifica, non ha nascosto le difficoltà di giornata ma ha parlato di tre punti conquistati con voglia e convinzione: “Noi sapevamo che il Ravenna fuori casa non avrebbe concesso nulla e l’abbiamo sbloccata come dovevamo, con un tiro da fuori o un episodio: alla fine abbiamo fatto una grande partita nonostante il campo pesante” ha detto il mister originario di Cassino che ha pure elogiato la lucidità dei suoi. “Stavolta la formazione però me l’ha fatta il dottore: Grandi, Pontisso, Marotta e Zerpellon erano tutti a letto con l’influenza e per questo ringrazio i tifosi che, nel momento in cui la gara era bloccata, hanno dato tutto per farci alzare i ritmi e grazie a una straordinaria giocata di Cappelletti abbiamo portato a casa i tre punti” ha concluso Di Carlo. Il suo collega Luciano Foschi, tecnico del Ravenna, incassa invece un’altra sconfitta e ha provato ai microfoni a prenderla con filosofia: “Oggi abbiamo concesso poco e l’occasione più clamorosa del primo tempo l’abbiamo avuta noi” ha ricordato l’allenatore di giallorossi, aggiungendo che il loro portiere per tutto il match non ha fatto grandi parate. “Onestamente il Vicenza ha prodotto una grande mole di gioco ma noi sapevamo di non poter fare diversamente e poi i cambi obbligati per infortunio hanno condizionato la nostra partita” ha detto Foschi, ammettendo che alla fine il Ravenna ha pagato caro un tiro da fuori area.

