Video Vicenza Renate (risultato finale 1-0) gol e highlights della gara valida per la quattordicesima giornata del girone A della Serie C 2025/2026.
VIDEO VICENZA RENATE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Romeo Menti il Vicenza trova la dodicesima vittoria stagionale superando il Renate per 1 a 0. Nel primo tempo gli uomini allenati da mister Gallo si disperano subito al 6′ quando Capello manda la sfera di poco alta sopra la traversa fallendo così un’ottima chance per passare immediatamente in vantaggio.
I biancorossi capitalizzano invece al 10′ per merito del gol siglato da Cuomo, bravo a risolvere un batti e ribatti innescato da un pasticcio commesso dall’estremo difensore ospite Nobile. La compagine guidata dal tecnico Foschi insiste e va persino vicina al pari verso il 31′ con un colpo di testa del capitano Auriletto su un calcio d’angolo battuto da Mastromonaco.
Nel secondo tempo Gagno non si lascia sorprendere tra i pali della porta vicentina al 51′ dal tentativo in rovesciata firmato da Delcarro, il quale non è riuscito ad imprimere la giusta forza al pallone. I biancorossi continuano a cercare l’eventuale raddoppio come dimostra anche la traversa centrata al 54′ da Capello.
Nel finale si moltiplicano le occasioni fallite su entrambi i fronti offensivi da parte delle rispettive compagini con Ghezzi che si divora il pari all’86’ ed il direttore di gara Di Mario che opta per non assegnare un calcio di rigore al 90’+7′ per un presunto fallo di mano commesso da Rauti su chiamata all’FVS.
Gli ennesimi tre punti conquistati dal Vicenza, vittorioso pure nella quattordicesima giornata del campionato 2025/2026, spediscono il Lane a quota trentotto così da allungare in vetta al girone A. La sconfitta patita lontano dal loro stadio incolla invece il Renate a diciassette punti in questa classifica valida per la Serie C.