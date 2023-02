Video/ Vicenza Renate (2-1) gol e highlights: Ierardi con una magia (Serie C)

VIDEO VICENZA ENTELLA (2-1): LA PARTITA

Il Vicenza vince e conquista tre punti meritati e preziosi di fronte al proprio pubblico, al termine di questo match valido per la ventisettesima giornata di Serie C, Girone B. Allo stadio Romeo Menti va in scena un primo tempo dove i biancorossi si mostrano fin dalle prime battute offensivi e propositivi, passando immediatamente in vantaggio: al settimo minuto Della Morte galoppa sulla destra, serve Stoppa che si fa vedere, ed allarga per Begic. Il classe 2003 si sistema il pallone con il sinistro, se lo porta sul destro, e fa partire una conclusione imprendibile che si insacca sul palo lontano. Gol meraviglioso. Al 39esimo Ierardi sfiora addirittura il raddoppio.

Nel secondo tempo il copione non cambia, e fino all’ora di gioco la Lanerossi ha in mano la partita, sotto il punto di vista delle occasioni, del possesso e del carattere. Al 68esimo, però, a sorpresa arriva l’1-1: Anastasia calcia un corner preciso, sul quale si avventa Angeli, che di testa prende il tempo a tutti ed insacca in rete. Al 77esimo, dopo numerosi miracoli, il migliore in campo, ovvero Drago, deve arrendersi alla prodezza del numero 68 veneto: Ierardi recupera prima del centrocampo, taglia tutto il campo, scambia con Ferrari che gliela riappoggia, e lascia partire un tiro che si infila all’angolino. Un’azione alla Leo Messi. Perla assoluta. Nel finale i lombardi non riescono a reagire, e finiscono addirittura in 10 per espulsione di Ghezzi.

L.R. VICENZA: Confente A., Begic T., Bellich M., Della Morte M. (dal 38′ st Sandon T.), Ferrari F., Greco J., Ierardi M., Jimenez K. (dal 27′ st Zonta L.), Pasini N., Stoppa M. (dal 27′ st Rolfini A.), Valietti F.. A disposizione: Brzan R., Iacobucci A., Corradi C., Giacomelli S., Mion E., Mogentale T., Ndiaye M., Oviszach E., Rolfini A., Sandon T., Zonta L.

RENATE: Drago G., Anastasia E., Angeli M., Anghileri M., Baldassin L., Esposito G., Marano F. (dal 1′ st Sorrentino D.), Nepi A. (dal 36′ st Artistico G.), Possenti M., Saporetti S. (dal 18′ st Ghezzi A.), Silva J.. A disposizione: Furlanetto A., Artistico G., Colombini L., Ermacora F., Ghezzi A., Nelli J., Simonetti L., Sorrentino D.

Reti: al 7′ pt Begic T. (L.R. Vicenza) , al 33′ st Ierardi M. (L.R. Vicenza) al 22′ st Angeli M. (Renate) .

Ammonizioni: al 10′ pt Della Morte M. (L.R. Vicenza), al 18′ pt Stoppa M. (L.R. Vicenza), al 13′ st Ferrari F. (L.R. Vicenza) al 30′ pt Saporetti S. (Renate), al 40′ st Anastasia E. (Renate).

