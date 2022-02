Video/ Vicenza SPAL (1-1) gol e highlights: Pepito Rossi incanta ancora! (Serie B)

VIDEO VICENZA SPAL (1-1): PAREGGIO INUTILE AL MENTI

Anche se ha compiuto da poco 35 anni, Giuseppe Rossi è ancora in grado di fare la differenza in Serie B se sta bene, lo ha dimostrato nella gara valevole per la 24^ giornata tra Vicenza e SPAL che si è conclusa sul punteggio di 1-1. Nel primo tempo è stato proprio il numero 49 a rompere gli indugi portando momentaneamente in vantaggio gli estensi con un tocco di esterno sinistro che non ha lasciato scampo a Contini, i numeri da campione ce li ha sempre avuti e solamente i top player passano con disinvoltura in mezzo a due avversari come ha fatto lui. Purtroppo questa magia non è bastata a regalare i tre punti alla squadra di Venturato che nel recupero – dopo aver fallito il raddoppio con Mancosu – si è fatta raggiungere dai berici, a segno con Cavion che sfrutta un’incertezza di Alfonso segnando sul suo palo. In tutto ciò c’è da registrare l’ennesimo infortunio muscolare di Jordan Lukaku che si fa male alla coscia sinistra e deve lasciare il posto a Crecco (altro ex-Lazio).

VIDEO VICENZA SPAL: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa fa il suo ingresso in campo con Melchiorri che segna in fuorigioco, così come Diaw. Il risultato quindi non cambia, con gli uomini di Brocchi che si vedono negare un calcio di rigore per un presunto fallo di mano di Capradossi, scagionato dal VAR così come Brosco che intercetta con il braccio – attaccato al corpo – un cross di Zuculini. Inizialmente l’arbitro Aureliano – protagonista di un comico ruzzolone per fortuna senza conseguenze – indica il dischetto per poi cambiare idea dopo l’on-field-review, il numero 17 era sulla traiettoria e non poteva di certo scomparire. Nel recupero accade di tutto nella trequarti dei ferraresi – anche dall’altra parte però non si scherza visto che D’Orazio scheggia il palo in contropiede – con Giacomelli chiuso in corner mentre Meggiorini viene murato a tempo praticamente scaduto. Un pareggio che serve più alla SPAL che stacca così l’Alessandria mentre il Lanerossi resta al penultimo posto in classifica, la salvezza resta un miraggio per il club di proprietà di Renzo Rosso.

VIDEO VICENZA SPAL 1-1, IL TABELLINO

VICENZA-SPAL 1-1 (1-1)

VICENZA (4-2-3-1): Contini; Bruscagin, Brosco, De Maio, J. Lukaku (43’ Crecco); Zonta, Cavion; Diaw, Ranocchia (77’ Giacomelli), Da Cruz (63’ Meggiorini); Teodorczyk (46’ Dalmonte). All. Cristian Brocchi.

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Vicari, Capradossi, Celia; Da Riva, Zanellato, Mora (87’ Zuculini); Mancosu; Colombo (78’ D’Orazio), Rossi (57’ Melchiorri). All. Roberto Venturato.

ARBITRO: Gianluca Aureliano (Sez. di Bologna).

AMMONITI: 39’ Capradossi (S), 45’+1’ Vicari (S), 76’ Mancosu (S).

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 26’ Rossi (S), 45’+2’ Cavion (V).

