Video/ Vicenza Triestina (2-0) gol e highlights: Della Morte grande protagonista! (Serie C, 25 febbraio 2024)

Allo Stadio Romeo Menti il Vicenza supera la Triestina per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Vecchi cominciano bene la sfida prendendone presto in mano il controllo delle operazioni e riuscendo anche a passare in vantaggio subito al 12′ grazie alla rete messa a segno da Della Morte. I minuti scorrono sul cronometro e la partita perde in brillantezza per quanto concerne le giocate offensive di entrambe le compagini.

Gli ospiti guidati dal tecnico Bordin vivono inoltre qualche attimo di apprensione verso il 43′ a causa di un infortunio patito da Struna. Nel secondo tempo il copione si ripeterispetto a quanto accaduto in precedenza ed i veneti trovano infatti il gol del raddoppio al 57′ per merito di Talarico, su suggerimento del solito Della Morte. Nell’ultima parte dell’incontro le due compagini non creano più ulteriori azioni realmente degne di nota per impensierire le rispettive difese avversarie.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Eugenio Scarpa, proveniente dalla sezione di Collegno, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Rolfini da un lato, Celeghin, Moretti, Malomo e Struna dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventottesimo turno di campionato permettono al Vicenza di salire a quota 49 nella classifica del girone A della Serie C staccando in questo modo proprio i diretti rivali di giornata della Triestina, rimasti appunto fermi a 46 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI VICENZA TRIESTINA: IL TABELLINO

Vicenza-Triestina 2 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 12′ Della Morte(V); 57′ Talarico(V).

Assist: 57′ Della Morte(V).

VICENZA (3-4-1-2) – Confente; Cuomo, Golemic, Sandon; Talarico, Ronaldo, Tronchin, Costa; Della Morte; Rolfini, Ferrari. Allenatore: Vecchi.

TRIESTINA (3-5-2) – Matosevic; Malomo, Struma, Moretti; Pavlev, Celeghin, Vallocchia, Correia, Anzolin; Lescano, Minesso. Allenatore: Bordin.

Arbitro: Eugenio Scarpa (sezione di Collegno).

Ammoniti: 14′ Celeghin(T); 34′ Moretti(T); 38′ Rolfini(V); 63′ Malomo(T); 76′ Struna(T).

