Video/ Vicenza Triestina (3-1 dts): highlights e gol, verdetto ai supplementari

Allo Stadio Romeo Menti il Vicenza supera la Triestina ai supplementari per 3 a 1: nel video Vicenza Triestina le immagini salienti di questa partita della Coppa Italia di Serie C. Nel primo tempo gli ospiti cercano di sorprendere i padroni di casa con la chance non sfruttata al 22′ da Steffè e la squadra allenata dal tecnico Princivalli, sostituto dello squalificato Gautieri, risponde al 31′ con un tentativo di Scoppa. Nel secondo tempo la gara resta bloccata fino al 72′, quando Gomez porta in vantaggio gli alabardati sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Tuttavia, i veneti pareggiano i conti all’84’ per merito di Arma, prolungando le ostilità ai tempi supplementari. Durante l’extra-time, i calciatori di mister Di Carlo dimostrano di avere qualcosa in più rispetto agli avversari e raggiungono l’obiettivo attraverso le reti firmate da Tronco al 93′ e da Guerra al 115′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Alessandro Di Graci, della sezione di Como, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Emanuello da un lato, Cernuto, Lambrughi, Paulinho, Giorico dall’altro. Grazie a questa vittoria ottenuta all’interno delle mura amiche il Vicenza si qualifica al turno successivo della della Coppa Italia di Serie C ed accede dunque ai quarti di finale, dove affronterà la Feralpisalò, mentre la sconfitta costa caro alla Triestina, eliminata dalla competizione. CLICCA QUI PER IL VIDEO VICENZA TRIESTINA

VIDEO VICENZA TRIESTINA: IL TABELLINO

Vicenza-Triestina 3 a 1 d.t.s. (p.t. 0-0)

Reti: 72′ Gomez(T); 84′ Arma(V); 93′ Tronco(V); 115′ Guerra(V)

VICENZA (4-3-1-2) – Albertazzi; Bianchi, Pasini, Bizzotto, Liviero; Scoppa, Emanuello, Zonta; Zarpellon; Giacomelli, Arma. A disp.: Pizzignacco, Grandi, Cinelli, Padella, Guerra, Tronco, Bonetto, Barlocco, Pontisso, Saraniti, Vandeputte. All.: Di Carlo.

TRIESTINA (4-4-2) – Matosevic; Cernuto, Lambrughi, Codromaz, Ermacora; Paulinho, Steffe, Maracchi, Procaccio; Granoche, Ferretti. A disp.: Offredi, Rossi, Formiconi, Mensah, Codromaz, Hidalgo, Gatto, Giorico, Gomez, Vicaroni, Salata, Costantino. All.: Princivalli (Gautieri squalificato).

Arbitro: Alessandro Di Graci (Como).

Ammoniti: 9′ Emanuello(V); 32′ Cernuto(T); 42′ Lambrughi(T); 45’+1′ Paulinho(T); 90’+3′ Giorico(T); 94′ Tronco(V); 117′ Steffè(T).

