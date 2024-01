Video/ Vicenza Virtus Verona (0-0) highlights: Sibi para due rigori! (Serie C, 28 gennaio 2024)

VIDEO HIGHLIGHTS DI VICENZA VIRTUS VERONA: LA SINTESI

Allo Stadio Romeo Menti le compagini di Vicenza e Virtus Verona si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo il gioco è stato interrotto per diversi istanti a partire dal 4′ a causa di un infortunio riportato dal portiere della Virtus Sibi per colpa di un intervento irregolare da parte di Pellegrini. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati da mister Vecchi provano ad affacciarsi in zona offensiva con una conclusione di sinistro di Ferrari deviata in calcio d’angolo verso il 45′.

Nel secondo tempo le cose sembrano immediatamente complicarsi per la Virtus rimanendo in inferiorità numerica dal 48′ a causa dell’espulsione per doppio cartellino giallo rimediata a Cabianca. Nell’ultima parte dell’incontro i Berici si vedono parare da Sibi addirittura due calci di rigore battuti da Ferrari tra l’80’, per fallo di mano di Zarpellon, e l’82’, per un intervento irregolare subito da Della Morte.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Lorenzo Maccarini, proveniente dalla sezione di Arezzo, avendo anche espulso per doppia ammonizione Cabianca tra gli ospiti, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Pellegrini, Cavion e Della Morte da un lato, Zarpellon e Mazzolo dall’altro. Il punto conquistato in questo ventitreesimo turno di campionato permette al Vicenza di salire a quota 34 ed alla Virtus Verona di portarsi a 33 punti nella classifica del girone A della Serie C.

VIDEO HIGHLIGHTS DI VICENZA VIRTUS VERONA: IL TABELLINO

Vicenza-Virtus Verona 0 a 0

VICENZA (3-4-1-2) – Confente; Laezza, Golemic, Cuomo; Talarico, Cavion, Rossi, Sandon; Della Morte; Pellegrini, Ferrari. Allenatore: Vecchi.

VIRTUS VERONA (3-5-2) – Sibi; Vesentini, Ruggero, Cabianca; Mazzolo, Mehic, Metlika, Zarpellon, Amadio; Danti, Gomez. Allenatore: Fresco.

Arbitro: Lorenzo Maccarini (sezione di Arezzo)

Ammoniti: 4′ Pellegrini(V); 12′ Zarpellon(VV); 21′, 48′ Cabianca(VV); 27′ Mazzolo(VV); 42′ Cavion(V); 73′ Della Morte(V).

Espulsi: 48′ Cabianca(VV).

