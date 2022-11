Video/ Viktoria Plzen Barcellona (2-4) gol ed highlights: Ferran Torres doppietta!

Video Viktoria Plzen Barcellona che regala immediatamente emozioni e la gioia del gol ma per i tifosi dei blaugrana. A sbloccare il gol è Marcos Alonso: l’ex Fiorentina e Chelsea è il più veloce a ribattere in porta la precedente occasione battendo il portiere. Un gol meritato per il Barcellona che soprattutto sulla fascia mancina sta colpendo i cechi con Ansu Fati. Viktoria Plzen che si affaccia dalla parti della formazione di Xavi e lo fa con due occasioni super: prima la traversa di Chory e poi con la conclusione ravvicinata di Kalvach che si vede negare il gol da Inaki Peña. Nel finale di primo tempo il Barcellona trova pure la gioia del raddoppio con Jordi Alba che di testa allunga e pesca Ferran Torres che aggancia e fredda il portiere avversario mandando le due squadre all’intervallo.

Secondo tempo di Viktoria Plzen Barcellona che, al contrario dai pensieri delle due squadre già eliminate dalla Champions League, regalano ancora più spettacolo del primo tempo. Cechi che accorciano le distanzd con il solito Chory al quale risponde il man of the match di questa sera Ferran Torres. L’ex Valencia e Manchester City firma la rete del nuovo raddoppio ma che non ha vita lunga perché la formazione di casa trova un nuovo gol. Ad andare in gol ancora Chory che, ben servito da pochi passi, fredda Pena dopo il rigore e fa 2-3. Barcellona che non rischia troppo perché poco dopo fa 2-4 con la rete di Pablo Torre, che subito dopo lascia il campo, ben servito da un super Raphinha (due assist per l’ex Rennes e Leeds United). Nel finale poche emozioni, Xavi lascia l’edizione 2022/23 di Champions League con una vittoria in un campo ostico come quello dei cechi del Viktoria Plzen.

VIDEO VIKTORIA PLZEN BARCELLONA: IL TABELLINO

PLZEN: Chory T. (dal 34′ st Bassey F.), Hejda L., Holik L., Jemelka V. (dal 12′ st Havel M.), Jirka E., Kalvach L. (dal 34′ st Cermak A.), N’Diaye M. (dal 12′ st Bucha P.), Pernica L., Pilar V. (dal 43′ st Kronus A.), Stanek J. (Portiere), Vlkanova A.. A disposizione: Bassey F., Bucha P., Cermak A., Gaszczyk P., Havel M., Jedlicka M. (Portiere), Kronus A., Tvrdon M. (Portiere), Vrba A. Allenatore: Bilek M..

BARCELLONA: Alba J. (dal 12′ st Balde A.), Alonso M., Bellerin H., Fati A., Gavi, Kessie F. (dal 22′ st Casado M.), Pena I. (Portiere), Pique G., Raphinha (dal 32′ st Dembele O.), Torre P. (dal 32′ st Sanz A.), Torres F.. A disposizione: Akhomach I., Balde A., Casado M., de Jong F., Dembele O., Pedri, Sanz A., Tenas A. (Portiere), ter Stegen M. (Portiere), Valle Gomez A. Allenatore: Xavi.

Reti: al 6′ st Chory T. (Plzen) , al 18′ st Chory T. (Plzen) al 6′ pt Alonso M. (Barcellona) , al 44′ pt Torres F. (Barcellona) , al 9′ st Torres F. (Barcellona) , al 30′ st Torre P. (Barcellona) .

Ammonizioni: al 2′ st N’Diaye M. (Plzen) al 42′ pt Gavi (Barcellona), al 5′ st Torre P. (Barcellona), al 45’+3 st Torres F. (Barcellona).













