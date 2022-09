Video/ Viktoria Plzen Inter (0-2) gol e highlights: ecco la prima vittoria nerazzurra

VIDEO VIKTORIA PLZEN INTER (0-2): NERAZZURRI CORSARI

Termina 2-0 per l’Inter la seconda uscita stagionale in Champions League ai danni del Viktoria Plzen con un Inter molto attendista che fatica nella prima parte di gara a trovare lo spunto gisto per portarsi in vantaggio, nonostante dominasse sotto il profilo del possesso palla stabilendosi con decisone nella metà campo ceca. I ragazzi di Inzaghi sono stati bravi a concretizzare le poche palle goal del primo tempo con Edin Dzeko che sull’assist del suo compagno di reparto Correa riesce a trovare il primo goal trovando l’angolino basso alla sinistra del portiere.

La gara era già abbastanza nervosa di suo con già all’attivo tre cartellini gialli quando il bosniaco segnò l’1-0, e preso dalla foga e dalla tensione il centrocampista Bucha si fa espellere con un rosso diretto per un fallo killer su Barella, che rimane infatti per più di due minuti a terra, per poi riprendere a camminare per la gioia dei tifosi nerazzurri. Il rtmo della partita poi è diventato ancora più blando fino al doppio fischi arbitrale, chiaro segno di come l’Inter volesse amministrare il vantaggio mentre i padroni di casa dovevano riprendersi psicologicamente dalla botta subita.

VIDEO VIKTORIA PLZEN INTER (0-2): UN SUPER DUMFRIES

La chiave di volta di questo match è stato sicuramente l’esterno destro nerazzuro Denzel Dumfries che dopo un avvio spiacevole di stagione, a parte il goal segnato in campionato, si riprende le grazie del pubblico interista grazie d una prestazione suntuosa, sintomo di un giocatore che ha ritrovato finalmente la condizione migliore e che può di nuovo dare una mano alla squadra anche in vista degli impegni futuri in campionato, incominciando dalla trasferta contro l’Udinese.

Male invece l’altro compagno di reparto, ossia Gosens che per tutti i minuti che ha giocato non è stato mai veramente decisivo, sintomo di come l’esterno tedesco faccia fatica ad abituarsi al 3-5-2 di Inzaghi, un cavillo che l’allenatore dovrà risolvere al più presto per mettere nella propria faretra più frecce da scoccare durante le partite. Dopotutto la stagione che è appena cominciata sarà molto lunga e con tour de force numerosi pr via degli impegni ravvicinati per via del mondiale che si giocherà questo inverno in Qatar.

VIDEO VIKTORIA PLZEN INTER (0-2) IL TABELLINO

VIKTORIA PLZEN INTER 0-2 (0-1)

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Stanek; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Sykora, Vlkanova, Mosquera; Chory. All Bilek.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Dzeko, Correa. All. Inzaghi.

ARBITRO: Schärer.

AMMONITI: Jemelka, Kalvach, Sykora, Bastoni, Gagliardini, Bucha (rosso)

MARCATORI: Dzeko, Dumfries

