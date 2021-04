Video/ Villarreal Arsenal (2-1): highlights e gol. Pepe tiene vivi i Gunners!

Partita emozionante quella andata in scena ieri all’Estadio de la Ceramica tra Villarreal e Arsenal, semifinale di andata dell’Europa league, dove al termine è stato successo spagnolo col risultato di 2-1. In casa Emery dunque si porta in vantaggio nel cammino alla finale di Coppa, ma con un solo gol di scarto per la qualificazione la corsa ci pare ancora decisamente aperta. Venendo alle azioni salienti del match, va detto che al via è gran parte del Sottomarino Giallo, che tempo cinque minuti trova il vantaggio con gran gol di Trigueros: i Gunners provano ad arginare la spinta avversaria, ma in queste prime fasi è molto difficile per la squadra inglese, colpita subito a freddo. Prima dell’intervallo il Villarreal trova anche il bis a firma di Albiol, a segno al 29’ di gioco: è duro colpo per l’Arsenal che poco prima del riposo si vede negare anche un rigore per tocco di mano di Pepe, deciso al Var. Nella ripresa sono gli inglesi a farsi avanti, ma di fatto la squadra di Arteta non produce neppure un tiro e al 56’ è pure espulsione per doppia ammonizione di Ceballos. In superiorità numerica gli spagnoli tornano a respirare e già al 66’, sfiorano il tris con Gerard Moreno, che spreca un’occasione d’oro. Quattro minuti dopo è però guizzo dell’Arsenal con il calcio di rigore concesso per fallo di Trigueros: dal dischetto Pepe non sbaglia e ricuce il distacco sul tabellone del risultato per 2-1. All’80’ nuovo colpo di scena con il rosso (per doppio giallo) assegnato a Capoue: ristabilita la partita numerica in campo, è sempre gran battaglia al de la Ceramica, ma di fatto negli ultimi scampoli del match succede ben poco. Al triplice fischio fiale il Villarreal vince e batte l’Arsenal per 2-1.

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ La Roma si sbriciola nella ripresa. Diretta gol live score

IL TABELLINO

VILLARREAL-ARSENAL 2-1

RETI: 5′ Trigueros (V), 29′ Albiol (V), 73′ rig. Pépé (A)

VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Foyth (70′ Gaspar), Albiol, Torres, Pedraza (81′ A. Moreno); Capoue, Parejo, Trigueros (81′ Gomez); Chukwueze, G. Moreno, Alcacer (46′ Coquelin). All. Emery

Diretta/ Villarreal Arsenal (risultato finale 2-1): accorcia Pepe su rigore!

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Chambers, Holding, Pablo Marì, Xhaka; Thomas, Ceballos; Saka (85′ Aubameyang), Odegaard (63′ Martinelli), Smith-Rowe (95′ Elneny); Pépé (95′ Willian). All. Arteta

Ammoniti: Torres (V), Thomas (A), Aubameyang (A)

Espulsi: Ceballos (A) al 57′, Capoue (V) al 77′

CLICCA QUI PER IL VIDEO VILLARREAL ARSENAL (da sky)

LEGGI ANCHE:

PROBABLI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED ROMA/ Quote, Borja Mayoral determinante?Video/ Inter Milan (risultato 2-1) gol e highlights: Eriksen decisivo al 97'Video/ Ternana Bari (1-2): highlights e gol della partita (Serie B 27^ giornata)Video/ Pro Vercelli Entella (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 16^ giornata)

© RIPRODUZIONE RISERVATA